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"Сьогодні 40 днів": Камалія розповіла про особисту трагедію

Христина Трохимчук
11 липня 2026, 10:57
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На фронті загинув двоюрідний брат співачки Камалії.
Камалія про загиблого брата
Камалія про загиблого брата / скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Камалія розповіла про втрату
  • Що вона розповіла про загиблого брата

Відома українська співачка Камалія розповіла про важку втрату, яка стала ударом для всієї її родини. У своєму Instagram виконавиця опублікувала допис, присвячений двоюрідному братові, який загинув на фронті.

Артистка присвятила публікацію пам'яті близької людини, зазначивши, що з моменту його загибелі минуло вже 40 днів. За словами Камалії, Сергій був надзвичайно мужнім воїном, відданим своїй країні та побратимам.

відео дня
Двоюрідний брат Камалії Сергій Канатников-Прядко
Двоюрідний брат Камалії Сергій Канатников-Прядко / фото: instagram.com, Камалія

Співачка розповіла, що її брат неодноразово отримував важкі поранення на полі бою, проте щоразу після лікування та реабілітації незмінно повертався на передову до своїх товаришів. На жаль, чергове повернення в зону бойових дій стало для нього фатальним.

"Сьогодні - 40 днів, як немає з нами мого двоюрідного брата Сергія Канатникова-Прядка. Сергій загинув на фронті, захищаючи Україну. Він був мужнім воїном, відданим своїй країні та своїм побратимам. Його, неодноразово тяжко пораненого, рятували з поля бою. Після лікування та відновлення він знову повертався на службу, бо не міг залишити тих, з ким пліч-о-пліч захищав нашу землю. Третє повернення на фронт стало для нього останнім", - поділилася подробицями Камалія.

Камалія з загиблим братом
Камалія з загиблим братом / фото: instagram.com, Камалія

Співачка підкреслила, що для всієї родини Сергій назавжди залишиться люблячим сином, братом, чоловіком і справжнім взірцем щирості та доброти, а змиритися з цією страшною втратою рідним досі неймовірно важко.

"Сергію, наш рідний, нехай твоя душа знайде вічний спокій. Дякуємо тобі за мужність, за захист, за Україну. Світла й вічна пам’ять нашому Герою. Царство Небесне", - написала співачка.

Камалія
Камалія / інфографіка: Главред

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Про персону: Камалія

Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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