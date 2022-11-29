Дружина Віктора Павлика розповіла про плани на другу дитину і показала вагітне фото

Катерина Репяхова розповіла, чи планує ще заводити дітей з Віктором Павликом / instagram.com/repyahovakate

28-річна українська блогерка, бізнесвумен, а також дружина і менеджер співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розкрила секрет про сімейні плани з артистом.

На своїй сторінці в Instagram вона відповідала на запитання шанувальників і здивувалася, що кожне друге з них - про вагітність. Відповідь Катерини виявилася вельми неоднозначною.

Жінка опублікувала своє фото часів вагітності, на якому вона ніжно обіймає животик вже на останніх термінах. Втім, Репяхова зазначає, що конкретних планів ні у неї, ні у Павлика немає.

"Спеціально не плануємо, а там як буде", - каже блогерка.

Катерина Репяхова і Віктор Павлик вже виховують сина Михайла, якому цього літа виповнився рік. Від попередніх шлюбів і стосунків у 56-річного співака є двоє дорослих дітей. Третій син, Павло, помер у 2020 році від раку кісток.

Катерина Репяхова розповіла, чи планує ще заводити дітей з Віктором Павликом / instagram.com/repyahovakate

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