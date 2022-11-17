Дружина Віктора Павліка з однорічною дитиною потрапила в ДТП

Аварія сталася під час відключення в столиці електроенергії.
Українська блогерка, бізневумен, а також дружина і менеджер співака Віктора Павліка Катерина Репяхова схоже стала жертвою неприємної смуги невдач.
Нещодавно жінка з однорічним сином Михайлом пережила пожежу, а днями - потрапила в ДТП. Про неприємну дорожну пригоду вона розповіла у своєму блозі в Instagram.
Аварія сталася на парковці одного зі столичних супермаркетів. Під час руху Репяхової по головній, в її машину в'їхав інший водій. Під час аварії в автомобілі знаходилася маленька дитина Катерини і Віктора.
На щастя ні дружина Павлика, ні його дитина не постраждали. Автомобіль отримав незначні пошкодження, а сама Репяхова звинувачує аварійні відключення електроенергії через російські ракетні обстріли - якби працювали світлофори, проблем би не виникло, вважає вона.
Раніше стало відомо, що Катерина Репяхова подала заяву і виграла суд проти колишньої дружини Павлика, яку звинуватила в наклепі.
Сам співак радіє зворушливим моментам в ролі молодого батька. Павлик показав миле фото однорічного сина від Репяховой. У маленькому Міші легко впізнається артистична "порода" батька.
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