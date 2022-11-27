Дженніфер Лопес і Бен Аффлек опинилися на межі розлучення всього через 4 місяці після весілля

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек опинилися на межі розлучення через сварку їхніх мам / ua.depositphotos.com

16 липня 2022 року, через 20 років після невдалого весілля, американська актриса і співачка Дженніфер Лопес і американський актор Бен Аффлек одружилися.

Однак всього через 4 місяці після весілля в ЗМІ з'явилися чутки про те, що пара знаходиться на межі розриву. Про це повідомляє The International Business Times з посиланням на National Enquirer.

Інформатор розкрив подробиці конфлікту, який може призвести до розриву подружжя. Так подейкують, що мами артистів дуже недолюблюють одна одну. "Бен і Джей Ло розуміють, що це буде Третя світова війна, якщо вони опиняться за одним обіднім столом. У них зараз дуже багато проблем. Їхні друзі всерйоз турбуються, що довго вони не протримаються", - повідомляє інсайдер.

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У свою чергу мама Бена, Кріс Енн, відкрито заявляє, що вважає першу дружину Аффлека і матір його трьох дітей, акторку Дженніфер Гарнер, донькою, якої у неї ніколи не було. З цієї причини вона не поспішає приймати Джей Ло в сім'ю.

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