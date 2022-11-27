Роги спати не заважають: чому від Наташі Корольової пішов перший чоловік

Чому Наташа Корольова розлучилася з Ігорем Ніколаєвим / instagram.com/koroleva__star

Співачка Наташа Корольова не вміє зберігати вірність країні, в якій народилася, проте це нівелюється талантом обирати чоловіків, які не вміють зберігати вірність їй.

Так нещодавно росЗМІ опублікували справжню причину розлучення співачки з Ігорем Ніколаєвим. Разом артисти прожили 10 років (з 1992 по 2001 роки), розійшлися тихо і мирно, і, схоже, друзями, адже нерідко після цього виступали разом.

Однак причину розставання вони тримали в секреті. Виявилося, останні роки шлюбу Корольової і Ніколаєва, співаки практично не бачилися - Ігор днями і ночами пропадав невідомо де, а до Наташі доходили чутки про його численних коханок.

Останньою краплею став роман Ніколаєва з його новим директором Анжелою Кулаковською. Після цього відбулося розлучення "дельфіна і русалки".

Після шлюбного фіаско з Ніколаєвим Корольова наступила на ті ж граблі. Її нинішній чоловік, завзятий путініст-стриптизер Тарзан, також зрадив їй, причому піддав свою зраду публічному розголосу.

Раніше стало відомо, що 49-річна німецька модель, акторка і телеведуча Хайді Клум планує подарувати своєму нинішньому чоловікові, 33-річному німецькому музиканту Тому Кауліцу, дитину.

Українська блогерка, бізневумен, а також дружина і менеджер співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла, як потрапила з однорічною дитиною в ДТП в Києві.

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