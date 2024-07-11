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Жінка Козловського поцапалася з Фаріон через його службу: "Щоб вам так співалося"

Анна Підгорна
11 липня 2024, 07:12
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Юлія Бакуменко розповіла про тяготи і поневіряння свого зіркового чоловіка на військовій службі.
Ірина Фаріон, Юлія Бакуменко, Віталій Козловський
Віталій Козловський новини - дружина Козловського посварилася з Фаріон через співака / колаж: Главред, фото: t.me/irynadmytrivna, instagram.com/yuliabakumenko

Український співак Віталій Козловський з червня 2023 року служить у лавах ЗСУ. Спершу він був артилеристом у бригаді швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж", і, за уривчастими відомостями від самого артиста, служив на Донецькому напрямку.

Пізніше Козловського перевели рядовим солдатом у Національний президентський оркестр на посаду водія. Однак і зараз він регулярно проходить навчання в не найприємніших умовах.

Усього цього здалося недостатньо скандальному українському мовознавцю Ірині Фаріон - у різкому коментарі для Українських новин вона заявила, що "його конституційний обов'язок, як у всіх: служити, а не співати під час війни".

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Дружині та піар-менеджеру Віталія Козловського Юлії Бакуменко заява Ірини Фаріон здалася несправедливою та образливою. У своєму блозі в Instagram вона зазначила, що співак-військовий проходить нелегкий шлях, на відміну від мовознавиці, яка, на думку Юлії, просто "хайпує" на відомих особистостях.

"Заїжджати в інфопростір на видумках і згадках про інших людей - це найзручніший спосіб нагадати про себе, нічого не роблячи корисного. Правда, пані Ірино? Щоб вам все життя так гарно співалося, як "співав" Віталій Козловський на службі з ваших слів. Прости Господи, експерт. Ви хоч раз, пані Ірино, посиділи в бліндажі під обстрілом, думаючи, куди наступний снаряд полетить, понюхали амброзіїї на Донеччині, потаскали боєкомплекти, чекали днями дощу, щоб переміститися по позиціям, поки нема ворожих дронів над голвою? Нє? То спитайте у Віталія, а потім [балакайте]", - пише Юлія.

Бакуменко про Фаріон
Віталій Козловський новини - дружина Козловського посварилася з Фаріон через співака / колаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Хто такий Віталій Козловський?

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

Хто така Ірина Фаріон?

Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

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шоу-бізнес Віталій Козловський Ірина Фаріон новини шоу бізнесу
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