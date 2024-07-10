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Повернення до РФ: музичний продюсер дав коментар про кар'єру Віри Брежнєвої

Анна Підгорна
10 липня 2024, 14:03
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Сергій Дворцов зробив провокаційну заяву про колишню учасницю гурту ВІА Гра.
Віра Брежнєва
Віра Брежнєва новини - Дворцов висловився про повернення Брежнєвої в РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Українська співачка Віра Брежнєва була однією з перших артисток, хто побудував блискучу кар'єру в країні-окупанті, але без вагань від неї відмовився після початку повномасштабної війни. Зараз вона займається волонтерством, власним бізнесом і час від часу дає концерти.

З 24 лютого 2022 року Брежнєва не мала жодного виступу в країні-агресорі через громадянську позицію. Хоча там, як і раніше, переконані, що співачка погодитися дати концерт у рф за кругленьку суму.

Таку, нічим не підкріплену, думку висловив у своєму недавньому інтерв'ю музичний продюсер Сергій Дворцов. Він заявив, що 6-10 мільйонів рублів можуть переконати Віру Брежнєву відмовитися від своїх переконань - нібито стільки вона заробляла до повномасштабної війни за концерт.

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При цьому експертність самого Дворцова можна поставити під сумнів: він, як музичний продюсер, курирує маловідомих навіть у країні-окупанті співаків, а його головна зірка, співак П'єр Нарцис, помер ще два роки тому. Наразі шоумен "тримається на плаву" за рахунок скандальних заяв для жовтої преси країни-окупанта та відвідування різноманітних ток-шоу.

Хто така Віра Брежнєва?

Віра Брежнєва - українська співачка, акторка і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-гурту ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію та обірвала зв'язки з країною-окупантом.

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