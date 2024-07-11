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"Коли вони прозріють": Зібров розповів, як потужно посварився з родичами в РФ

Дмитро Відоменко
11 липня 2024, 03:20
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Павло Зібров зізнався, що до 2022-го спілкувався з рідними, які живуть у країні-агресорі РФ. Співак розповів подробиці родинних зв'язків і про велику сварку.
Павло Рибров
Павло Зібров розповів, як потужно посварився з родичами в країні-агресорі РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Легендарний український естрадний співак Павло Зібров зізнався, що вже не спілкується з родичами, які мешкають у країні-агресорі РФ і на тимчасово окупованих територіях України. Про це виконавець розповів в інтерв'ю проєкту "Подробности".

Зокрема, Зібров зізнався, що має чимало рідні по лінії батька на території країни-агресора Росії та тимчасово окупованого Криму - кузенів і кузин, а також племінників і внучатих племінників.

Співак зізнався, що після 2014 року був на зв'язку з родичами, намагаючись спілкуватися на нейтральні теми. Однак, каже Зібров, рано чи пізно у них траплялися сварки на політичному ґрунті.

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Уже після 24 лютого 2022 року, коли путінська Росія почала повномасштабну військову агресію проти України, Зібров лише одного разу говорив із рідними з РФ. Однак усе скінчилося великою сваркою і на тому спілкування обірвалося.

"Як то кажуть, немає в мене родичів, їх не стало. Вони отруєні тією ідеологією, яку Путін проводить уже стільки років. Це ж не вчора і не позавчора, ця ідеологія десятиліттями йде, на жаль. І після 2014-го року ми вже холодно спілкувалися. Уже 2-3 хвилини поговорили і все, далі так чи інакше політика входить у нашу розмову. Тому холодно-холодно, а після 2022 року так взагалі один дзвінок і цього достатньо, не потрібно", - розповів співак.

Зібров розповів, що намагався відкрити очі рідним на те, що відбувається в Україні, проте ті у відповідь повторювали тези української пропаганди: "що росіяни й українці один народ", "ми єдиний народ, а ви від нас продалися Америці" тощо.

"Це боляче. Можливо колись, я думаю настане колись час, коли вони прозріють", - додав Зібров.

Хто такий Павло Зібров?

Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

Нагадаємо, раніше українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна розповіла, за що вибачається перед своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим, який зараз на фронті.

Також український співак-воїн, вокаліст гурту Бумбокс Андрій Хливнюк під час нещодавнього концерту назвав несподівані умови, за яких він готовий повернутися до виконання своїх російськомовних хітів, зокрема "Вахтерам".

Також українська актриса Ксенія Мішина перенесла першу у своєму житті операцію. Хірургічне втручання відбувалося під наркозом, якого в артистки раніше теж не було.

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