"Коли вони прозріють": Зібров розповів, як потужно посварився з родичами в РФ

Павло Зібров зізнався, що до 2022-го спілкувався з рідними, які живуть у країні-агресорі РФ. Співак розповів подробиці родинних зв'язків і про велику сварку.

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Павло Зібров розповів, як потужно посварився з родичами в країні-агресорі РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Легендарний український естрадний співак Павло Зібров зізнався, що вже не спілкується з родичами, які мешкають у країні-агресорі РФ і на тимчасово окупованих територіях України. Про це виконавець розповів в інтерв'ю проєкту "Подробности".

Зокрема, Зібров зізнався, що має чимало рідні по лінії батька на території країни-агресора Росії та тимчасово окупованого Криму - кузенів і кузин, а також племінників і внучатих племінників.

Співак зізнався, що після 2014 року був на зв'язку з родичами, намагаючись спілкуватися на нейтральні теми. Однак, каже Зібров, рано чи пізно у них траплялися сварки на політичному ґрунті.

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Уже після 24 лютого 2022 року, коли путінська Росія почала повномасштабну військову агресію проти України, Зібров лише одного разу говорив із рідними з РФ. Однак усе скінчилося великою сваркою і на тому спілкування обірвалося.

"Як то кажуть, немає в мене родичів, їх не стало. Вони отруєні тією ідеологією, яку Путін проводить уже стільки років. Це ж не вчора і не позавчора, ця ідеологія десятиліттями йде, на жаль. І після 2014-го року ми вже холодно спілкувалися. Уже 2-3 хвилини поговорили і все, далі так чи інакше політика входить у нашу розмову. Тому холодно-холодно, а після 2022 року так взагалі один дзвінок і цього достатньо, не потрібно", - розповів співак.

Зібров розповів, що намагався відкрити очі рідним на те, що відбувається в Україні, проте ті у відповідь повторювали тези української пропаганди: "що росіяни й українці один народ", "ми єдиний народ, а ви від нас продалися Америці" тощо.

"Це боляче. Можливо колись, я думаю настане колись час, коли вони прозріють", - додав Зібров.

Хто такий Павло Зібров? Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

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