Боб Ділан написав хіт у 21 рік: який сенс прихований у пісні, яку знає весь світ

Журнал Rolling Stone включив пісню "Blowin' in the Wind" на 14-те місце у своєму списку 500 найкращих пісень усіх часів.

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Вперше Ділан виконав пісню "Blowin' in the Wind" 16 квітня 1962 року / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

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Вперше Ділан виконав "Blowin' in the Wind" 16 квітня 1962 року

Спочатку пісня складалася з двох куплетів

У 1994 році пісню включили до Зали слави премії "Греммі"

Деякі музичні твори не втрачають актуальності навіть через десятиліття. Одна з таких композицій - "Blowin' in the Wind" Боба Ділана, створена в 1962 році, коли майбутньому лауреату Нобелівської премії з літератури було всього 21 рік. Високу нагороду музикант отримав у 2016 році, хоча його кандидатуру висували на неї й раніше.

Спочатку пісня складалася з двох куплетів. Вперше Ділан виконав її перед публікою 16 квітня 1962 року в нью-йоркському клубі Gerde's Folk City. Пізніше музикант вирішив розширити композицію, додавши третій куплет посередині тексту. Про це пише Antyradio.

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Саме тому в різних записах "Blowin' in the Wind" можна почути неоднакову послідовність куплетів.

Як з'явилася "Blowin' in the Wind"

Одним із джерел натхнення для Боба Ділана став Вуді Гатрі - відомий американський фолк-виконавець, автор пісень, оповідач і політичний активіст, пов'язаний із культурою хобо - мандрівних робітників і бродяг.

Особливий вплив на Ділана справила автобіографія Гатрі "Bound for Glory", опублікована в 1943 році. У ній музикант порівнював свою політичну сприйнятливість із газетними аркушами, які вітер розносить вулицями та провулками Нью-Йорка.

Суспільні та політичні ідеї Гатрі були близькими й самому Ділану. У своїх піснях він також порушував соціальні питання та критикував консервативні погляди й капіталістичні засади американського суспільства.

За словами журналіста Джона Бодлі, співак Піт Сігер звертав увагу на схожість мелодії "Blowin' in the Wind" зі старою афроамериканською піснею "No More Auction Block", яку також пов'язують із музичною традицією, представленою композицією "We Shall Overcome".

Ділан записав свою пісню 9 липня 1962 року, працюючи над другим студійним альбомом "The Freewheelin’" Bob Dylan. Платівка вийшла у травні 1963 року. Однак музикант продовжив експериментувати з композицією: 30 липня 1963 року він записав ще одну версію з дещо іншим аранжуванням для альбому "Golden Folk Hits".

Який зміст Боб Ділан вклав у пісню

Музичні критики неодноразово намагалися розкрити глибокий зміст "Blowin' in the Wind". Зокрема, Майкл Грей припустив, що в композиції Ділан тонко використав біблійну риторику, органічно вписавши її у власний художній стиль.

Одним із джерел тексту міг стати уривок із Старозавітної Книги пророка Єзекіїля, в якому йдеться про людей, здатних бачити й чути, але які не сприймають те, що відбувається. Ділан переосмислив цю ідею, перетворивши її на серію запитань, які змушують замислитися над людською природою та суспільними проблемами.

Згодом пісня стала асоціюватися з рухом за громадянські права у США. У документальному фільмі Мартіна Скорсезе "No Direction Home", присвяченому творчості Ділана, співачка Мейвіс Стейплс розповіла про свої враження від першого прослуховування композиції.

Вона зізналася, що була вражена тим, наскільки точно молодий білий музикант зумів виразити розчарування, надії та прагнення темношкірих американців.

Сильне враження пісня справила й на Сема Кука. Виконавець неодноразово включав її до свого репертуару, а натхнення, отримане від композиції Ділана, допомогло йому створити власну відому пісню "A Change Is Gonna Come".

Які виконавці переспівували хіт Ділана

"Blowin’ in the Wind" давно вийшла за межі репертуару свого автора. У різні роки власні версії композиції записували та виконували Джоан Баез, гурт Peter, Paul and Mary, Елвіс Преслі, Стіві Уандер, Марлен Дітріх, Етта Джеймс, Ніл Янг і Джуді Коллінз.

Незважаючи на те, що після виходу синглу пісня не відразу здобула успіх у хіт-парадах, вона швидко завоювала популярність на радіо. Згодом композиція піднялася на третю сходинку французького рейтингу пісень, що найчастіше звучали.

Згодом "Blowin' in the Wind" перетворилася на один із найвідоміших творів Боба Ділана й посіла помітне місце в історії популярної музики.

У 1994 році пісню включили до Зали слави премії "Греммі". Десять років по тому журнал Rolling Stone поставив її на 14-те місце у своєму списку 500 найвидатніших пісень усіх часів.

Творчість Ділана отримала визнання й за межами музичної індустрії. У 2016 році йому присудили Нобелівську премію з літератури за створення нових поетичних виразів у рамках американської пісенної традиції.

Прослухати пісню можна тут

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Про особу: Боб Ділан Боб Ділан (справжнє ім’я - Роберт Аллен Циммерман) - культовий американський автор-виконавець, поет, музикант і художник, чия творчість протягом понад шістдесяти років має колосальний вплив на світову поп- та рок-музику. Він визнаний одним із найвидатніших авторів пісень в історії, а в 2016 році став лауреатом Нобелівської премії з літератури з формулюванням "за створення нових поетичних виразів у рамках великої американської пісенної традиції". Боб Ділан народився 24 травня 1941 року в Міннесоті (США). Починав свою кар’єру на початку 1960-х років як виконавець протестного фолку та кантрі. Його ранні пісні, такі як "Blowin’ in the Wind" і "A Hard Rain’s a-Gonna Fall", стали неофіційними гімнами рухів за громадянські права та проти війни у В’єтнамі. У середині 60-х Ділан перейшов від акустичного фолку до рок-музики з використанням електрогітар, що спочатку викликало хвилю обурення серед пуристів жанру, але в підсумку повністю змінило обличчя рок-індустрії. Сингл "Like a Rolling Stone" (1965) регулярно очолює списки найкращих пісень усіх часів. Тексти Ділана містять складні літературні, філософські, політичні та соціальні образи. Він поєднав вуличний фольклор із високою поезією. По суті, він довів світові, що тексти рок-пісень можуть бути високою літературою. До класики його величезної дискографії належать альбоми The Freewheelin' Bob Dylan (1963), Highway 61 Revisited (1965), Blonde on Blonde (1966) та Blood on Tracks (1975). Окрім Нобелівської премії, Ділан зібрав рідкісну колекцію найпрестижніших нагород: безліч премій "Греммі", "Оскар" і "Золотий глобус" за пісню "Things Have Changed" до фільму "Вундеркінди", а також Пулітцерівську премію та Президентську медаль Свободи. Ділан також відомий своїм унікальним, трохи скрипучим голосом, віртуозною грою на губній гармошці та тим, що з 1988 року перебуває в безперервному світовому турне, яке шанувальники називають "Нескінченним туром" (Never Ending Tour).

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