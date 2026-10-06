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Скандал, який перетворився на рок-хіт: історія легендарної пісні 1977 року

Віталій Кірсанов
6 жовтня 2026, 11:03
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Пісня "Barracuda" швидко здобула популярність і стала одним із головних хітів гурту Heart.
"Barracuda" як і раніше вважається класикою рок-музики / колаж: Главред, фото: instagram.com/heartofficial

Коротко:

  • У чарті Billboard Hot 100 пісня "Barracuda" піднялася на 11-те місце
  • "Barracuda" як і раніше вважається класикою рок-музики

Один із найвідоміших хард-рок-хітів 1970-х - пісня "Barracuda" гурту Heart - з’явився на тлі скандалу, пов’язаного з сестрами Енн і Ненсі Вілсон. Приводом для створення композиції стала чутка, яку, як стверджували музиканти, поширював тодішній лейбл гурту Mushroom Records. Про це пише Parade.

За даними видання, представники компанії намагалися привернути додаткову увагу до Heart і запустили провокаційну історію з натяками на інтимні стосунки між сестрами. Енн і Ненсі не мали жодного стосунку до цих заяв і були вкрай обурені ситуацією.

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Про масштаби поширення чутки Енн Вілсон дізналася під час одного з концертів. У розмові з нею радіопромоутер дозволив собі відповідний натяк, після чого стало зрозуміло, що історія вже вийшла далеко за межі музичної індустрії.

Пізніше Ненсі згадувала, що у сестер накопичилося багато злості та почуття образи. Однак замість того, щоб залишити те, що сталося, без відповіді, вони вирішили виразити свої емоції через музику.

Робота над новою композицією розпочалася практично відразу. Вже наступного дня пісня була готова. За словами Ненсі Вілсон, результат вийшов настільки потужним, що композиція практично відразу набула того звучання, якого прагнули музиканти.

Незабаром після конфлікту Heart припинила співпрацю з Mushroom Records і підписала контракт із Portrait Records. У 1977 році гурт випустив альбом Little Queen, головним синглом якого стала "Barracuda".

Композиція швидко завоювала популярність і стала одним із головних хітів Heart. В американському чарті Billboard Hot 100 пісня піднялася до 11-ї позиції.

Минуло майже півстоліття, проте "Barracuda" як і раніше вважається класикою рок-музики. Пісня залишається однією з найвпізнаваніших композицій Heart і регулярно входить до добірок найкращих класичних рок-хітів. Наприклад, Ultimate Classic Rock включив її до списку 100 найкращих пісень жанру, розмістивши на 41-й позиції.

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, віддавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про гурт: Heart

Heart - американо-канадський рок-гурт, заснований у Сіетлі, який став одним із найуспішніших і найвпливовіших колективів в історії класичного року. Головною рушійною силою та обличчям гурту протягом десятиліть залишаються сестри Енн Вілсон (вокал) і Ненсі Вілсон (гітара, вокал).

Гурт Heart увійшов в історію як один із перших важких рок-колективів, де фронтвумен були не просто дівчатами, що співали біля мікрофона, а повноцінними авторками музики, текстів і віртуозними виконавицями.

Творчість Heart поєднує в собі елементи потужного хард-року, фолку та поп-балад.

Гурт увірвався на сцену з дебютним альбомом Dreamboat Annie та такими хітами, як хіпі-рокова "Magic Man" і вибухова "Crazy on You". Головною ж їхньою візитною карткою цього періоду стала знаменита композиція "Barracuda" (1977) з її впізнаваним "галопуючим" гітарним рифом.

У середині 80-х група кардинально змінила імідж і звучання в бік популярного тоді глем-металу та стадіонного року. Саме в цей час вони записали свої найуспішніші з комерційної точки зору романтичні балади, які очолили світові чарти - "Alone" і "What About Love".

У 2013 році гурт Heart був офіційно включений до Зали слави рок-н-ролу. По всьому світу продано понад 35 мільйонів копій їхніх альбомів.

Сестри Вілсон продовжують виступати та записувати музику, залишаючись іконами для кількох поколінь рок-музикантів.

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