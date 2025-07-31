"Заглушати шум у себе в голові": Козловський уперше розповів про психічний розлад

Віталій Козловський навіть почав зловживати алкоголем, але це не допомогло йому вирішити проблему.

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Віталій Козловський новини - співак розповів про свій ПТСР / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

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Як зірка долає проблему

Сьогодні український співак Віталій Козловський переживає справжній ренесанс своєї кар'єри: старі хіти грають новими фарбами, нові - запалюють концертні майданчики. Однак перед цим злетом у житті артиста був вельми важкий період військової служби.

На шоу Weekend Show Козловський розповів, що має діагностовану психічну проблему - ПТСР або посттравматичний стресовий розлад. Він розвинувся в артиста після його перебування в зоні бойових дій на Сумському напрямку.

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"Минулого року, коли я приїхав на Сумщину, в мене був страшний ПТСР. Вживати алкоголь – не допомагає, я пробував. Я вживав алкоголь – був запухлий, страшний урод. Емоційно мене це не витягувало взагалі. Тоді почав займатися активно спортом так, як я не займався ніколи у своєму житті. Я взяв собі дієтолога, тренера. Я почав тренуватися, тому що тільки спортом почав заглушати в собі шум в голові. Енергія, життєва енергія – я це ціную найбільше, тому що втратив один раз в житті усе. Лежачи в бліндажі, коли нас обстрілювали мо**алі декілька годин, я прощався з життям. Але все-таки повернувся в нормальне життя, з ногами й руками. І живий, і з сином, і з сім'єю, і з дружиною, яка мене дуже сильно любить. Я не можу тепер бути іншим, я можу тепер тільки кайфувати, розумієте? Я ціную все те, що в мене зараз сьогодні є. І мені не треба щось комусь доводити", - каже Віталій Козловський.

Віталій Козловський новини - співак розповів про свій ПТСР / Скриншот YouTube

Віталій Козловський на війні - деталі служби артиста

Віталій Козловський був мобілізований у червні 2023 року. Після проходження базової військової підготовки його направили на службу в Національну гвардію - він став артилеристом у бригаді швидкого реагування "Рубіж". Через п'ять місяців Козловського перевели до Національного президентського оркестру, де йому довелося зіткнутися зі справжнім дідівщиною.

З весни 2024 року співак отримав нове місце - у складі 22 окремої механізованої бригади. Він займається її забезпеченням, а також організацією підтримки родин полеглих та/або зниклих безвісти воїнів.

Віталій Козловський новини - співак розповів про свій ПТСР / instagram.com/vkozlovsky_music

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Про персону: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

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