'Командування доручило мені': Козловський розкрив нове місце служби та обов'язки

Віталій Козловський більше не проходить службу в Національному президентському оркестрі.

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Віталій Козловський новини - Віталій Козловський розповів, де служить тепер / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Влітку 2023 року Віталій Козловський став артилеристом у Національній гвардії в бригаді швидкого реагування "Рубіж". Пізніше його перевели на посаду водія в Національний президентський оркестр.

Сьогодні, у День захисників і захисниць України, співак у своєму блозі в Instagram повідомив, що з весни 2024 року служить у складі 22 окремої механізованої бригади. Він розповів, що його побратими - бойова бригада, яка брала участь у боях за Кліщіївку, Часів Яр і була однією з перших, хто увійшов до Курська.

Також Козловський розкрив, які завдання перед ним поставило командування. Публічність Віталія, як артиста, допомагає йому займатися забезпеченням побратимів, а також родин полеглих та/або зниклих безвісти воїнів.

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"Наразі командування доручило мені 2 задачі. Перша - це забезпечення бригади усім необхідним для виконання бойових завдань. Потрібні Fpv дрони, пікапи, реби… Друга моя задача - патронат. Іншими словами закриття потреб родин загиблих і безвісти зниклих воїнів. Моя публічність - це наразі мій інструмент", - зазначає Віталій Козловський.

Дивіться відео про нове місце служби Віталія Козловського:

Хто такий Віталій Козловський? Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

Хто такий Віталій Козловський / Инфографика: Главред

Віталій Козловський - останні новини:

Раніше Віталій Козловський зізнався, як сім'я і служба змінили його - за рік його життя перевернулося з ніг на голову, і часом події розвивалися так швидко, що співак просто не встигав отямитися.

Також у травні стало відомо, що артист хрестив свого первістка - хлопчика на ім'я Оскар. Пізніше Козловський розповів, хто став його кумом і кумою. Хрещених Віталій обрав із зіркових кіл.

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