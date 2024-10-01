УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗірки
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Командування доручило мені": Козловський розкрив нове місце служби та обов'язки

Анна Підгорна
1 жовтня 2024, 15:00
99
Віталій Козловський більше не проходить службу в Національному президентському оркестрі.
Віталій Козловський
Віталій Козловський новини - Віталій Козловський розповів, де служить тепер / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Влітку 2023 року Віталій Козловський став артилеристом у Національній гвардії в бригаді швидкого реагування "Рубіж". Пізніше його перевели на посаду водія в Національний президентський оркестр.

Сьогодні, у День захисників і захисниць України, співак у своєму блозі в Instagram повідомив, що з весни 2024 року служить у складі 22 окремої механізованої бригади. Він розповів, що його побратими - бойова бригада, яка брала участь у боях за Кліщіївку, Часів Яр і була однією з перших, хто увійшов до Курська.

Також Козловський розкрив, які завдання перед ним поставило командування. Публічність Віталія, як артиста, допомагає йому займатися забезпеченням побратимів, а також родин полеглих та/або зниклих безвісти воїнів.

відео дня

"Наразі командування доручило мені 2 задачі. Перша - це забезпечення бригади усім необхідним для виконання бойових завдань. Потрібні Fpv дрони, пікапи, реби… Друга моя задача - патронат. Іншими словами закриття потреб родин загиблих і безвісти зниклих воїнів. Моя публічність - це наразі мій інструмент", - зазначає Віталій Козловський.

Дивіться відео про нове місце служби Віталія Козловського:

Хто такий Віталій Козловський?

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

'Командування доручило мені': Козловський розкрив нове місце служби та обов'язки
Хто такий Віталій Козловський / Инфографика: Главред

Віталій Козловський - останні новини:

Раніше Віталій Козловський зізнався, як сім'я і служба змінили його - за рік його життя перевернулося з ніг на голову, і часом події розвивалися так швидко, що співак просто не встигав отямитися.

Також у травні стало відомо, що артист хрестив свого первістка - хлопчика на ім'я Оскар. Пізніше Козловський розповів, хто став його кумом і кумою. Хрещених Віталій обрав із зіркових кіл.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Віталій Козловський новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Десантники ЗСУ розгромили колону "елітних" військ РФ: знищено десятки росіян

Десантники ЗСУ розгромили колону "елітних" військ РФ: знищено десятки росіян

15:39 Україна
Без участі ТЦК: Кабмін дав "зелене світло" командирам самим призивати добровольців

Без участі ТЦК: Кабмін дав "зелене світло" командирам самим призивати добровольців

15:31 Україна
Підвищення максимальних цін на електроенергію: коли та чого чекати українцям

Підвищення максимальних цін на електроенергію: коли та чого чекати українцям

14:33 Економіка
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну атакувала нова магнітна буря 13066

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну атакувала нова магнітна буря

Сніг і мінусова погода: Україну атакує сильне похолодання 6905

Сніг і "мінусова" погода: Україну атакує сильне похолодання

Зеленський після відвідин США зробив загадкову заяву 5312

Зеленський після відвідин США зробив загадкову заяву

В Україну суне друга пилова буря: чим вона небезпечна і коли закінчиться 2858

В Україну суне друга пилова буря: чим вона небезпечна і коли закінчиться

Останні новини

15:42

Знищення українських ГЕС: Харченко відповів, що відбудеться із генерацією взимку

15:39

Десантники ЗСУ розгромили колону "елітних" військ РФ: знищено десятки росіянВідео

15:35

Яка червона крапка більша: тільки геній дасть правильну відповідь за 5 секунд

15:34

1+1 Україна покаже "Хазяїн 2. На своїй землі" з Богданом Бенюком в головній ролі

15:31

Без участі ТЦК: Кабмін дав "зелене світло" командирам самим призивати добровольців

Можливі два сценарії завершення війни в Україні, але вони нікого не влаштують – Давид ШарпМожливі два сценарії завершення війни в Україні, але вони нікого не влаштують – Давид Шарп
15:28

На посвідченнях водія почали ставити дивний код: що означає число "78"

15:26

Вапняний наліт зникне назавжди: засіб, який відчистить унітаз до блиску

15:00

"Командування доручило мені": Козловський розкрив нове місце служби та обов'язкиВідео

14:53

Церковне свято 2 жовтня: що заборонено робити у день святого Кипріяна

Реклама
14:52

До використання чи після: коли краще мити душ розповіли експерти

14:51

Порошенко похвалився доходами до Дня Захисників: лише за місяць заробив понад мільярд та показав декларацію

14:40

Коржі тануть у роті: простий рецепт дивовижного "Медовика" - неймовірно ніжнийВідео

14:33

Підвищення максимальних цін на електроенергію: коли та чого чекати українцям

14:26

Уперше за два роки війни: Шольц вирішив відновити переговори з Путіним – ЗМІ

14:21

Невідомий Поплавський у фільмі "Персона"Відео актуально

14:20

Ціни на цигарки суттєво зміняться: подробиці

14:14

"Планую збивати "Шахеди": відомий шоумен вступив до добровільного підрозділуВідео

13:49

Хто кому має дати дорогу: цікава задача з ПДР для водіївВідео

13:45

Гороскоп на завтра 2 жовтня: Терезам - великий успіх, Близнюкам - здійснення бажаного

13:42

"Не стало о 10 ранку": у Росії помер автор хіта "Ягода малина" - причина

Реклама
13:35

Світла може не бути по 3-4 дні, якщо Росія "виб'є" хоч одну АЕС - експерт

13:27

Вікна здивують оновленим краєвидом: як почистити москітні сітки від комах

12:53

"Велика помилка Захура": чому Камалія розлучилася з чоловіком після 20 років шлюбу

12:45

"Занадто обережний": Байден може дозволити Києву бити вглиб РФ після виборів - WP

12:38

РФ скинула шість бомб на Запоріжжя: влучила по багатоповерхівці, є жертва та пораненіФотоВідео

12:37

Бої вже у межах міста: голова ОВА розповів про важку ситуацію у Вугледарі

12:14

РФ вдарила по зупинці в центрі Херсона: 6 людей загинули, ще 6 постраждали

12:01

Якщо опалення ще не увімкнули: 5 способів зігріти домівку без обігрівача

12:00

Рютте вступив на посаду генсека НАТО і зробив гучну заяву щодо України

12:00

Україні загрожує блекаут на 3-5 днів у разі відключення бодай однієї АЕС - Харченко

11:33

На Україну чекають найтемніші часи: у Financial Times озвучили похмурий прогноз

11:29

Китайський гороскоп на завтра 2 жовтня: Кроликам - криза, Мавпам - радісні новини

11:17

На межі блекауту: РФ атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення ЗАЕС

10:49

Вже не Покровськ: РФ кинула цілий армійський корпус на одне українське місто

10:46

У грабіжників немає шансів: 11 секретних місць, де можна сховати цінні речі

10:26

Назвали Стефанією: дружина Нікіти Преснякова показалася з новонародженою дівчинкою

10:25

РФ накрила артвогнем центральний ринок Херсона: багато загиблих і поранених

10:07

Що може зірвати здатність РФ продовжувати війну: "цікаві" висновки ISW

09:45

Кадрові зміни в Міноборони: Умеров повідомив про звільнення 4 своїх заступників

09:33

РФ атакувала Україну десятками ударних БпЛА: у яких областях гриміли вибухи

Реклама
09:33

Обнулення незгод чотирьох знаків: чиє життя змінить жовтневе сонячне затемнення

09:30

"Секрет ретельно зберігали": Борис Джонсон назвав причину смерті Єлизавети II

09:13

За посилки доведеться платити більше: "Нова пошта" змінила тарифи для українців

09:01

Похолодає на 10 градусів: якою буде погода в Україні в жовтні

08:19

Застрягли у своїй пастці: чи зможуть окупанти просуватись на Курщині - ISW

08:12

Відомий продюсер розповів про участь Klavdia Petrivna і СолоХи в нацвідборі на "Євробачення 2025"

08:10

Що означає перемога ТрампаПогляд

08:00

Велика смута і 10 халіфів на годину: що чекає на Росію після Путіна і хто стане наступникомВідео

07:52

Ізраїль офіційно розпочав наземну операцію на півдні Лівану: що відомо

07:10

Тільки гостроокий геній побачить "дивну квітку": на загадку дається всього 8 секунд

^
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Українська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти