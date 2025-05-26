"Найбезглуздіший час": Козловський розповів про дідівщину на службі та чим займається зараз

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У червні 2023 року український співак Віталій Козловський був мобілізований до лав ЗСУ - він отримав повістку і вирушив на службу. У недавній бесіді з Марічкою Падалко артист розкрив деталі свого військового шляху, а також розповів, чим займається зараз.
Спершу артист вступив до Національної гвардії України, де прослужив 5 місяців. Потім - до Національного президентського оркестру. Там, зазначає Козловський, йому довелося зіткнутися з жахливою дідівщиною.
"Моя служба починалася як добровольця з Національної гвардії України. Там був близько п'яти місяців. А потім 2023 року мене було переведено якимось чином в Національний президентський оркестр. Це був найбезглуздіший час в моєму житті. Це була найстрашніша дідівщина, яку я в житті переживав. Всюди в армії до мене була повага. Лише тільки в президентському оркестрі це було щось неймовірне", - поділився артист.
Навесні 2024-го Віталій Козловський розпочав свою службу у 22-ій окремій механізованій бригаді на Сумському напрямку. Наразі співак займається патронажем родин воїнів, які загинули чи зникли безвісти, а також зборами для діючих сил оборони України.
"Зараз ми з моїм побратимом займаємося патронатною службою і зборами для нашої бригади. Ми допомагаємо сім'ям загиблих і безвісти зниклих воїнів. Наприклад, до 1 вересня минулого року ми зібрали для понад 500 сімей портфелі до школи. Це такий мінімум, що я розказую. ... На службі я просив в людей допомоги і підтримки, а сьогодні я цю допомогу і підтримку надаю в повному обсязі. Дуже радий, що я сьогодні маю можливість займатися своєю справою і, не принижуючись, заробляти кошти на армію і закривати будь-які потреби. Тому я дуже вдячний всім командирам і обставинам, які сьогодні привели мене до того, що я можу нарешті займатися своєю справою", - розповів Віталій Козловський.
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Хто такий Віталій Козловський?
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
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