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Навіть 15 років потому: Олена Мозгова зізналася, як переживає смерть батька

Анна Підгорна
31 липня 2025, 01:52
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Непоправною втратою обернувся для української культури відхід Миколи Мозгового.
Олена Мозгова, Микола Мозговий
Олена Мозгова в річницю смерті Миколи Мозгового заговорила про батька / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Коротко:

  • 30 липня 2010 року помер Микола Мозговий
  • Донька Народного артиста України вшанувала пам'ять про легенду

30 липня виповнилося 15 років від дня смерті великого українського артиста Миколи Мозгового. Його донька, музичний продюсер Олена Мозгова, зворушливо вшанувала пам'ять про батька.

У своєму блозі вона опублікувала портрет Миколи Петровича. Мозгова зазначила, що з того трагічного моменту 15 років тому не минуло й дня, щоб вона не згадувала про втрату.

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"Сьогодні 15 років як Ти пішов... в інші світи... Але часточка Тебе назавжди в мені, в моїх дітях. Ти завжди є, немає дня, щоб не говорила, щоб не питала, не радилась. Дякую, що був і залишаєшся в моєму житті. Дякую за Любов", - написала скорботна Олена.

У коментарях шанувальники дякують музичному продюсеру за збереження культурної спадщини нашої країни, а також діляться своїми емоціями через відхід музиканта.

Микола Мозговий
Олена Мозгова в річницю смерті Миколи Мозгового заговорила про батька / instagram.com/olenamozgova1

День смерті батька виявився для Олени Мозгової дуже складним. 30 липня вона опинилася в лікарні - у неї стався гіпертонічний криз. Продюсерка опублікувала у своєму блозі фото з крапельницею в руці, та закликала підписників поберегти себе.

Мозгова опинилася в лікарні
Олена Мозгова опинилася в лікарні / Фото Instagram/olenamozgova1

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Про персону: Олена Мозгова

Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

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