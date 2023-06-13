"От і до мене прийшла": Віталій Козловський отримав повістку

Співак показав своє спілкування з військовим у військкоматі.

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Віталій Козловський повідомив, що отримав повістку / колаж: Главред, фото: facebook.com/vitaliy.kozlovskiy.3

Український співак Віталій Козловський відстоює честь і свободу України на культурному фронті - виступає з благодійними концертами, популяризує українську мову і музику. Однак ймовірно, що цим його внесок у перемогу над країною-окупантом не обмежиться.

Артисту 38 років, тобто він є чоловіком призовного віку. На своїй сторінці в Facebook він повідомив, що отримав повістку до військкомату. Насправді він навіть опублікував знімок з установи, на якому підписує якісь документи під наглядом чоловіка у військовій формі.

Поверх фото Козловський наклав власну пісню "Тихим дотиком" з підписом:"От і до мене прийшла повістка".

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На питання підписниці, яка у нього військова спеціальність, співак відповів, що поки ніякої. Поки не відомо, якою буде подальша доля Віталія Козловського в українських військах. У коментарях думки з цього приводу розділилися: одні вважають, що артист, який не має професійного військового досвіду, більше користі здатний принести на культурному фронті, інші заохочують його відхід на фронт нарівні з "незірковими" українськими чоловіками.

Віталій Козловський повідомив, що отримав повістку / facebook.com/vitaliy.kozlovskiy.3

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