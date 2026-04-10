"Я не бачу цих грошей": Наталка Денисенко здивувала своїм зізнанням щодо витрат

Українська актриса Наталка Денисенко відверто розповіла, скільки грошей їй потрібно щомісяця для комфортного життя в Києві.
Озвучена сума виявилася досить значною: мова йде приблизно про 500 тисяч гривень на місяць. Однак, за словами актриси, ці гроші не пов'язані з розкішним способом життя.
Денисенко пояснила, що значна частина витрат йде на розвиток власного бізнесу та утримання команди. Вона регулярно виплачує зарплати співробітникам та інвестує в робочі процеси, тому більша частина коштів не залишається у неї особисто.
"Приблизно півмільйона гривень на місяць. У мене є бізнес, у мене є підлеглі, яким я плачу зарплати", — зазначила Денисенко в коментарі Олександру Преподобному.
Вона також підкреслила, що фінансове навантаження включає не тільки особисті витрати, а й відповідальність за людей, з якими вона працює. У цю суму входять операційні витрати, інвестиції в проєкти та інші обов'язкові платежі.
За словами Денисенко, через це вона фактично не відчуває цих грошей.
"Я насправді не бачу цих грошей", - додала вона.
Про особу: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
