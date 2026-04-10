"Я не бачу цих грошей": Наталка Денисенко здивувала своїм зізнанням щодо витрат

Наталка Денисенко пояснила, що значна частина витрат йде на розвиток власного бізнесу та утримання команди.

Наталка Денисенко здивувала зізнанням про витрати

Озвучена сума виявилася досить значною

Фінансове навантаження включає не тільки особисті витрати, а й відповідальність за людей

Українська актриса Наталка Денисенко відверто розповіла, скільки грошей їй потрібно щомісяця для комфортного життя в Києві.

Озвучена сума виявилася досить значною: мова йде приблизно про 500 тисяч гривень на місяць. Однак, за словами актриси, ці гроші не пов'язані з розкішним способом життя.

Денисенко пояснила, що значна частина витрат йде на розвиток власного бізнесу та утримання команди. Вона регулярно виплачує зарплати співробітникам та інвестує в робочі процеси, тому більша частина коштів не залишається у неї особисто.

"Приблизно півмільйона гривень на місяць. У мене є бізнес, у мене є підлеглі, яким я плачу зарплати", — зазначила Денисенко в коментарі Олександру Преподобному.

Вона також підкреслила, що фінансове навантаження включає не тільки особисті витрати, а й відповідальність за людей, з якими вона працює. У цю суму входять операційні витрати, інвестиції в проєкти та інші обов'язкові платежі.

За словами Денисенко, через це вона фактично не відчуває цих грошей.

"Я насправді не бачу цих грошей", - додала вона.

Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

