"Завжди їла на ніч": Наталка Денисенко розкрила секрети ідеальної фігури

Актриса зізналася у своїх колишніх пристрастях.

https://glavred.net/stars/vsegda-ela-na-noch-natalka-denisenko-raskryla-sekrety-idealnoy-figury-10754279.html Посилання скопійоване

Наталка Денисенко — дієта

Ви дізнаєтеся:

Як Наталка Денисенко стежить за фігурою

Чому вона не дотримується дієт

Відома українська актриса Наталка Денисенко розповіла про свої "гріхи" проти ідеальної фігури. У коментарі Радіо Люкс зірка зізналася, чому не дотримується дієт.

За словами Денисенко, вона не тільки не обмежувала себе в харчуванні, але іноді дозволяла собі "згрішити" — наприклад, поласувати чимось перед сном.

відео дня

Фігура Наталки Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Я ніколи не сиділа на дієтах. У студентські роки завжди їла на ніч шоколад, копчену ковбасу", — розповіла Наталка.

Проте, з початком своєї зіркової кар'єри актриса зрозуміла, що за фігурою варто стежити ретельніше. Оскільки знаменитість не любить спорт, вона знайшла вихід у правильному харчуванні.

Харчування Наталки Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Я їм абсолютно все, але вживаю багато зелені, клітковини. Потім їм багато білка — це яйця, риба, м'ясо, а потім вуглеводи — гречка, макарони. Ось у такій послідовності, але найголовніше — хороший сніданок, обов'язково рослинні жири (авокадо, горіхи, бо це важливо для жіночого здоров'я, гормонів), п'ю багато води", — поділилася Денисенко.

Останні новини шоу-бізнесу

Вас може зацікавити:

Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред