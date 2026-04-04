"Завжди їла на ніч": Наталка Денисенко розкрила секрети ідеальної фігури

Відома українська актриса Наталка Денисенко розповіла про свої "гріхи" проти ідеальної фігури. У коментарі Радіо Люкс зірка зізналася, чому не дотримується дієт.
За словами Денисенко, вона не тільки не обмежувала себе в харчуванні, але іноді дозволяла собі "згрішити" — наприклад, поласувати чимось перед сном.
"Я ніколи не сиділа на дієтах. У студентські роки завжди їла на ніч шоколад, копчену ковбасу", — розповіла Наталка.
Проте, з початком своєї зіркової кар'єри актриса зрозуміла, що за фігурою варто стежити ретельніше. Оскільки знаменитість не любить спорт, вона знайшла вихід у правильному харчуванні.
"Я їм абсолютно все, але вживаю багато зелені, клітковини. Потім їм багато білка — це яйця, риба, м'ясо, а потім вуглеводи — гречка, макарони. Ось у такій послідовності, але найголовніше — хороший сніданок, обов'язково рослинні жири (авокадо, горіхи, бо це важливо для жіночого здоров'я, гормонів), п'ю багато води", — поділилася Денисенко.
Про особу: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
