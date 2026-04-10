У віці 35 років від страшної хвороби помер зірка саги "Гра престолів"

Коротко:
- Від чого помер актор
- Кого він зіграв у серіалі "Гра престолів"
Ірландський актор Майкл Патрік, відомий за роботою в театрі та на телебаченні, помер після трирічної боротьби з бічним аміотрофічним склерозом (БАС).
Як пише Enews, сумну новину підтвердила його дружина Наомі Шихан у соціальних мережах. Йому було 35 років.
Наомі написала у дописі від 8 квітня, що Майкл "мирно помер в оточенні родини та друзів" після 10 днів у лікарні, додавши: "Словами не описати, як ми вбиті горем".
"Не раз говорили, — продовжила Наомі у своєму дописі, — що Мік був джерелом натхнення для всіх, кому пощастило з ним познайомитися, не тільки в останні кілька років під час його хвороби, але й кожного дня його життя. Він прожив життя, сповнене радості й оптимізму. Радість, життєрадісність, заразливий сміх. Справжній титан серед рудоволосих чоловіків".
Зазначимо, що від аналогічного захворювання помер чоловік Сандри Буллок у віці 52 років. У деяких джерелах також повідомляється, що від цього невиліковного захворювання також помер Мао Цзедун.
Що таке БАС (бічний аміотрофічний склероз)
Бічний аміотрофічний склероз характеризується прогресуючим ураженням рухових нейронів, що супроводжується паралічем (парезом) кінцівок та атрофією м'язів. Виживаність пацієнта після встановлення діагнозу становить від 5 до 12 років.
