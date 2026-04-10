У віці 35 років від страшної хвороби помер зірка саги "Гра престолів"

Актор страждав на хронічне дегенеративне захворювання, яке забрало його життя у віці 35 років.

https://glavred.net/starnews/v-35-let-ot-strashnogo-zabolevaniya-umer-zvezda-sagi-igra-prestolov-10755725.html Посилання скопійоване

Помер ірландський актор Майкл Патрік

Коротко:

Від чого помер актор

Кого він зіграв у серіалі "Гра престолів"

Ірландський актор Майкл Патрік, відомий за роботою в театрі та на телебаченні, помер після трирічної боротьби з бічним аміотрофічним склерозом (БАС).

Як пише Enews, сумну новину підтвердила його дружина Наомі Шихан у соціальних мережах. Йому було 35 років.

відео дня

Наомі написала у дописі від 8 квітня, що Майкл "мирно помер в оточенні родини та друзів" після 10 днів у лікарні, додавши: "Словами не описати, як ми вбиті горем".

"Не раз говорили, — продовжила Наомі у своєму дописі, — що Мік був джерелом натхнення для всіх, кому пощастило з ним познайомитися, не тільки в останні кілька років під час його хвороби, але й кожного дня його життя. Він прожив життя, сповнене радості й оптимізму. Радість, життєрадісність, заразливий сміх. Справжній титан серед рудоволосих чоловіків".

Зазначимо, що від аналогічного захворювання помер чоловік Сандри Буллок у віці 52 років. У деяких джерелах також повідомляється, що від цього невиліковного захворювання також помер Мао Цзедун.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Що таке БАС (бічний аміотрофічний склероз) Бічний аміотрофічний склероз характеризується прогресуючим ураженням рухових нейронів, що супроводжується паралічем (парезом) кінцівок та атрофією м'язів. Виживаність пацієнта після встановлення діагнозу становить від 5 до 12 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред