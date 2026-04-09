"Збирала валізи разів 15": зірка "Кріпосної" розповів про ревнощі дружини

Зірка серіалу "Кріпосна" Олексій Яровенко відверто розповів про кризу у шлюбі.

Зірка серіалу "Крепостной" розповів про ревнощі дружини

Після весілля подружжя спробувало влаштувати життя за кордоном

За словами актора, напруга в родині накопичувалася поступово

Актор Олексій Яровенко в інтерв'ю Аліні Доротюк поділився особистими переживаннями і вперше детально розповів про складні моменти в сімейному житті, включаючи кризу у стосунках і почуття ревнощів з боку дружини.

Їхня історія кохання починалася майже як у кіно: знайомство на студентському фестивалі швидко переросло в глибокі почуття. Пара багато спілкувалася, пізнаючи одне одного, і незабаром зрозуміла, що хоче бути разом. Однак з часом романтика зіткнулася з реальністю: постійні переїзди, робота в різних країнах і щільні графіки стали серйозним випробуванням для стосунків.

За словами актора, напруга накопичувалася поступово. У якийсь момент його дружина не раз була готова піти.

"Дружина збирала валізи, напевно, разів п'ятнадцять", — зізнався він.

Після весілля подружжя спробувало влаштуватися за кордоном, однак нова країна виявилася непростою для його обраниці. У підсумку вона поставила ультиматум: або вони змінюють місце проживання, або шлюб може не витримати. Це рішення стало переломним — Яровенко залишив стабільну роботу і розпочав новий етап в Україні, який пізніше назвав вдалим.

Актор згадує, що в той період їхні стосунки були на межі: вони навіть замислювалися про розлучення. Головним випробуванням став саме переїзд і необхідність заново будувати життя.

Однак труднощі на цьому не закінчилися. Під час участі в проєкті "Танці з зірками" артист майже весь час проводив на репетиціях. Постійна зайнятість, увага з боку та емоційне напруження призвели до нової кризи в родині.

За його словами, дружина почала відчувати себе самотньою, а непорозуміння вилилося в серйозний конфлікт. Їй здавалося, що він віддалився і свідомо відсторонився від стосунків.

Проте, цей етап парі вдалося подолати. Вони відверто обговорили проблеми, навчилися краще чути одне одного і змогли зберегти шлюб. Зараз, як стверджує актор, у їхній родині панує взаєморозуміння.

При цьому найболючішим для нього залишається інше — розлука з батьками. Уже багато років він не може побачитися з ними, оскільки вони залишаються за кордоном.

Через політичну ситуацію повернення до Білорусі для нього небезпечне, а його діти знають бабусю й дідуся лише через екран.

Хто такий Олексій Яровенко Олексій Станіславович Яровенко (біл. Аляксей Станіславович Яравенко; нар. 23 серпня 1987) — білоруський та український актор театру і кіно, повідомляє "Вікіпедія".

