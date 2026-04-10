"Публічна особа": Тополя розповіла про винуватця зливу її інтимного відео

Відома співачка Олена Тополя відверто розповіла про те, як просувається розслідування справи про витік її інтимного відео та шантаж. В інтерв'ю Катерині Осадчій артистка повідомила, що до злочину причетна відома людина.
За словами Тополі, вона не може оприлюднити всі деталі розслідування до суду. Як виявилося, у ситуації з витоком відео замішана публічна особа, розкриття імені якої може викликати шок у суспільстві.
"Знаю, хто це зробив. Це досить публічна людина. Як мінімум, першою реакцією буде шок, глибоке розчарування в цій людині. Мета була інша, але у них не вийшло. Я вчинила так, як вони не очікували. Це все називається комбінація — він мав втертися в довіру, подарунки… Це все сплановано, він отримував за це гроші", — розповіла Олена.
Проти співачки діяли кілька людей, план яких був порушений через несподівану реакцію жертви шантажу.
"Там не один фігурант — розповім про кожного. Зможу назвати ім'я, коли відбудеться суд. Зараз ще триває досудове розслідування", — поділилася Тополя.
Олена Тополя — скандал зі злиттям відео
Зловмисники вимагали від Олени Тополі гроші за нерозповсюдження її інтимного відео. Після відмови вони дійсно розповсюдили відео серед медіа та блогерів. Однак артистка зайняла жорстку позицію і передала справу правоохоронним органам. В результаті їхньої роботи було затримано 23-річного мешканця столиці, якому загрожує до 12 років ув'язнення.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що актриса Міла Сивацька поділилася з підписниками змінами в особистому житті — зірка готується вперше стати мамою. Радісну новину знаменитість супроводила серією ніжних знімків, чим викликала захоплення зіркових колег.
Також Олена Мозгова поділилася зворушливими подробицями життя в розлуці з чоловіком-військовим. Девід Аксельрод зараз несе службу в лавах Національної гвардії, тому пара бачиться вкрай рідко, але продовжує будувати творчі плани.
Вас може зацікавити:
- "Вперше кажу": Слава Дьомін розкрив свої доходи
- "Збирала валізи разів 15": зірка "Крепостного" розповів про ревнощі дружини
- "Рідко відпускають": Мозгова відверто розповіла про романтику з чоловіком-військовим
Про особу: Олена Тополя
Олена Тополя – українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка та переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha почала виступати під ім'ям Олена Тополя.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред