"Публічна особа": Тополя розповіла про винуватця зливу її інтимного відео

Розслідування у справі про шахрайство ще триває.

https://glavred.net/stars/publichnaya-lichnost-topolya-rasskazala-o-vinovnom-v-slive-ee-intimnogo-video-10755686.html Посилання скопійоване

Олена Тополя шантаж

Ви дізнаєтеся:

Олена Тополя натякнула на справжнього винуватця витоку її відео

Хто шантажував Олену Тополю

Відома співачка Олена Тополя відверто розповіла про те, як просувається розслідування справи про витік її інтимного відео та шантаж. В інтерв'ю Катерині Осадчій артистка повідомила, що до злочину причетна відома людина.

За словами Тополі, вона не може оприлюднити всі деталі розслідування до суду. Як виявилося, у ситуації з витоком відео замішана публічна особа, розкриття імені якої може викликати шок у суспільстві.

відео дня

Олена Тополя дала інтерв'ю Катерині Осадчій

"Знаю, хто це зробив. Це досить публічна людина. Як мінімум, першою реакцією буде шок, глибоке розчарування в цій людині. Мета була інша, але у них не вийшло. Я вчинила так, як вони не очікували. Це все називається комбінація — він мав втертися в довіру, подарунки… Це все сплановано, він отримував за це гроші", — розповіла Олена.

Проти співачки діяли кілька людей, план яких був порушений через несподівану реакцію жертви шантажу.

"Там не один фігурант — розповім про кожного. Зможу назвати ім'я, коли відбудеться суд. Зараз ще триває досудове розслідування", — поділилася Тополя.

Зловмисники вимагали від Олени Тополі гроші за нерозповсюдження її інтимного відео. Після відмови вони дійсно розповсюдили відео серед медіа та блогерів. Однак артистка зайняла жорстку позицію і передала справу правоохоронним органам. В результаті їхньої роботи було затримано 23-річного мешканця столиці, якому загрожує до 12 років ув'язнення.

Олена Тополя / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Про особу: Олена Тополя Олена Тополя – українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка та переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017—2019) обиралися найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha почала виступати під ім'ям Олена Тополя.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред