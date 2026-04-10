"Рідко відпускають": Мозгова розповіла про романтику з чоловіком-військовим

Девід Аксельрод служить у підрозділі Національної гвардії.

Олена Мозгова та Девід Аксельрод / колаж: Главред, фото: instagram.com, скріншот із відео; Олена Мозгова

Олена Мозгова відверто розповіла про стосунки з Аксельродом

Як пара підтримує романтику у стосунках

Відома українська продюсерка Олена Мозгова привідкрила завісу таємниці свого особистого життя в інтерв'ю програмі "Наодинці з гламуром". Знаменитість розповіла про те, як підтримує романтику у стосунках з Девідом Аксельродом.

Зараз чоловік продюсерки продовжує захищати Україну у складі Національної гвардії України. Незважаючи на те, що у пари були плани записати спільну пісню, вони розбиваються об жорстоку реальність — подружжя бачиться дуже рідко.

Олена Мозгова та Девід Аксельрод на початку стосунків / фото: instagram.com, Олена Мозгова

"Ми не відмовляємося від якихось ідей, але він просто зараз реально на службі. Його не завжди і взагалі дуже рідко відпускають. Таке наше життя. Ми живемо в такий час, що не знаємо, що буде через секунду", — поділилася Олена.

Незважаючи на розлуку, пара не забуває підтримувати романтику у стосунках. Оскільки бачитися вони можуть нечасто, подружжя створює одне одному настрій за допомогою подарунків. Наприклад, Девід Аксельрод підтримав кохану, надіславши їй навушники з гравіюванням її музичного шоу "Мій MUSIC HALL".

Олена Мозгова та Девід Аксельрод виховують доньку / фото: instagram.com, Девід Аксельрод

"Якісь подаруночки. Якісь таємні побачення — чогось такого немає. Чесно, немає необхідності й часу на це. Тому ми якимись такими дрібничками підтримуємо настрій одне одного", — повідомила Мозгова.

Олена Мозгова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що Віталій Козловський поділився таємницею, розкривши подробиці свого шлюбу з Юлією Бакуменко. Пара офіційно одружена вже два роки, проте пишного торжества шанувальники так і не побачили. Співак зізнався, що війна повністю змінила їхні пріоритети.

Також турецький актор Бурак Дениз потрапив до рук поліції під час масштабної поліцейської облави. Наслідки для турецьких зірок, які потрапили в поле зору правоохоронців, можуть бути плачевними — з 14 підозрюваних 11 узято під варту.

Про особу: Олена Мозгова Олена Мозгова — українська музична продюсерка. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" тощо).

