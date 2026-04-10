Телеведучий Остапчук разом із дружиною залишає Україну

Катерина Остапчук розповіла, що вони разом із Володимиром Остапчуком вирішили виїхати з України.

Володимир Остапчук і Катерина Остапчук житимуть у Канаді

Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука Катерина розсекретила в Instagram, що пара прийняла рішення виїхати з України.

Про це вона написала на своїй сторінці та обґрунтувала таке рішення.

За її словами, над цим рішенням пара почала замислюватися ще рік тому. Вона каже, що знаходила безліч причин, щоб не переїжджати, але влучання російської ракети в будинок Володимира Остапчука стало "останньою краплею".

"Мій чоловік — резидент Канади, а ще у нього там живуть старші діти, тому переїзд туди нам здається закономірним і логічним", — каже вона.

"Всім серцем люблю Україну і Київ, але треба думати не тільки про себе, а й про Тимофія. Особисто мені морально легше сприймати це рішення як не остаточне, тому залишаю за собою право на надію повернутися", - написала вона.

Катерина також додала, що продає свій автомобіль, який їй подарував Володимир Остапчук минулого року.

Блогерка також повідомила, що Володимир закінчив курси і тепер може викладати в місцевих університетах. Більше того, деякі вже навіть запросили його на роботу.

Чому Володимир Остапчук може виїжджати за кордон

Ведучий Володимир Остапчук вільно перетинає український кордон, тому що є батьком трьох неповнолітніх дітей.

Про особу: Володимир Остапчук Володимир Остапчук — український ведучий ("Танці з зірками", "Маска", "Євробачення-2017", "Співають всі"), актор (кіно та дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: дочка Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара одружилася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

