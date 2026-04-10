"Клубок у горлі": зірку серіалу "Вороніни" жорстоко принизили в Росії

Катерина Волкова, яка зіграла Віру Вороніну, поскаржилася на образу.

Катерину Волкову звільнили з театру

Зірка російського ситкому "Вороніни" Катерина Волкова, яка зіграла Веру Вороніну, розповіла про те, що її звільнили з театру Комедії в терористичній Росії.

Як розповіла зірка на своїй сторінці в Instagram, актрису звільнили за статтею "стара".

"Хто я така, щоб мовчати про те, що сталося місяць тому? Мене звільнили за статтею "стара". Не знаю, чи передбачена вона Трудовим кодексом, але в нашому театрі вона виявилася вирішальною. Художній керівник написав мені, запропонувавши завершити співпрацю. Я запитала його про причини. Він відповів, що їх кілька, і запросив мене приїхати", — поділилася Волкова.

Катерину Волкову вигнали з театру / Фото Instagram/volkovihome

За словами актриси, для звільнення було кілька причин. "Причина перша: я відмовляюся працювати в старих проектах, які мені не подобаються. Тобто у мене є своя думка і хребет — це мінус. Причина друга: я стара. Причина третя: для мене більше немає ролей у його театрі. Взагалі. Крапка. Знаєте, перше, що я відчула? Не біль — абсурд", — додала вона.

Волкова також додала, що вона не згодна з таким рішенням у свої 44 роки.

"Мені поки що важко говорити про це, але мовчати — означає погоджуватися зі статусом "стара". А я не згодна. 44 роки — це не час для прощання, це вік для нових прем'єр", — підсумувала вона.

Волкова прославилася завдяки ролі в ситкомі / Фото СТС

Зірка "Вороніних" про війну

Зазначимо, що партнер Волкової по серіалу, який грав Костика — Георгій Дронов, виявився затятим путіністом і украінофобом.

"Я за денацифікацію України, тому що знаю, що нацизм там є", — зазначив артист, підкресливши: зараз на передовій б'ються справжні патріоти Росії, солдати й офіцери, справжні патріоти свого народу, які буквально щодня здійснюють подвиги й готові віддати життя, щоб позбавити світ від нацизму.

Раніше Главред повідомляв, що дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука Катерина розсекретила в Instagram, що пара прийняла рішення виїхати з України.

Раніше також стало відомо про те, що у хворого на рак короля Чарльза є одне важливе прохання до принца Вільяма після його смерті: залишити його дружину Каміллу в спокої.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Катерина Волкова Катерина Волкова — російська актриса театру, кіно та телебачення, найбільш відома за роллю Віри Вороніної в телесеріалі "Вороніни". Волкова брала участь у зйомках інших програм: "Вгадай мелодію", "У чорній-чорній кімнаті...", "Форт Боярд", "Найрозумніший", "Уральські пельмені", "Нехай говорять", "Десять мільйонів" і "Хто хоче стати мільйонером?".

