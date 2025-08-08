Страшні фото: будинок столичної рестораторки Січкар зруйнували росіяни

Маргарита Січкар показала, що РФ зробила з її будинком і машиною.

https://glavred.net/stars/dom-stolichnoy-restoratorki-sichkar-razrushili-rossiyane-10688123.html Посилання скопійоване

Росіяни зруйнували будинок Маргарити Січкар / Колаж Главред, фото Facebook/Маргарита Січкар

Коротко:

Як зараз виглядає будинок Маргарити Січкар

Що вона сама написала

У ніч на 8 серпня внаслідок російської терористичної атаки на столицю постраждав будинок рестораторки Маргарити Січкар.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

відео дня

Січкар лаконічно підписала фото руйнувань: "Мій дім".

На фото видно, що будинок сильно постраждав від атаки росіян. Зокрема, там видно, як на ділянці немає паркану, вибиті вікна, частково зруйноване покриття будинку та абсолютно знищена альтанка.

Будинок Маргарити Січкар зруйнували росіяни / Фото Facebook/Маргарита Січкар

На землі також розкидані уламки російської техніки та садових меблів.

Будинок Маргарити Січкар зруйнували росіяни / Фото Facebook/Маргарита Січкар

Крім того, сильно постраждав позашляховик Січкар - він навряд чи підлягає відновленню.

Маргарита Січкар показала руйнування свого будинку / Фото Facebook/Маргарита Січкар

Маргарита Січкар показала руйнування свого будинку / Фото Facebook/Маргарита Січкар

Маргарита Січкар показала руйнування свого будинку / Фото Facebook/Маргарита Січкар

Маргарита Січкар показала руйнування свого будинку / Фото Facebook/Маргарита Січкар

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 5 серпня місто Лозова Харківської області зазнало наймасованішого удару з початку війни Росії проти України. Унаслідок атаки постраждала критична інфраструктура, багатоповерхівки і приватний сектор.

У ніч на 8 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами населені пункти Київської області. Виникли пожежі, є постраждалі та пошкодження. "Ворог атакував мирні населені пункти Київської області дронами. Під ударом Бучанський район області", - повідомили в Київській ОВА.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Маргарита Січкар Маргарита Січкар - письменниця і рестораторка, народилася 24 квітня 1968 року в Росії (у місті Владивосток). У студентські роки переїхала в Україну і вже довгий час живе в Києві. Вона заснувала "Школу щасливого життя Маргарити Січкар", коворкінг-простір "Щастя-HUB", а також Благодійний фонд анімалотерапії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред