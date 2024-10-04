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Європейський Союз "може померти": Макрон заговорив про розвал блоку

Даяна Швець
4 жовтня 2024, 14:56
127
Президент Франції Еммануель Макрон виступив з закликом до країн-членів ЄС сприяти створенню транскордонних компаній, здатних конкурувати з американськими.
макрон, ес
Макрон сумнівається в майбутньому ЄС / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото ілюстративне European Union

Якщо Європейський Союз не стане більш конкурентим у порівнянні зі США та Китаєм, він "може померти". З такою заявою під час а Берлінського глобального діалогу виступив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Bloomberg.

На думку очільника Франції, Євросоюз "надмірно регулює та замало інвестує", тоді як Вашингтон і Пекін випередили ЄС за економічним зростанням та інвестиціями.

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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Як переконаний президент, країни-члени також повинні наполягати на тому, щоб правила глобальної торгівлі залишалися справедливими.

"ЄС може померти, ми стоїмо на порозі дуже важливого моменту. Наша колишня модель закінчилась – ми надмірно регулюємо та замало інвестуємо. У найближчі два-три роки, якщо ми будемо дотримуватися нашого класичного порядку денного, ми вийдемо з ринку", - каже Макрон.

Окрім цього, президент Франції Еммануель Макрон виступив з закликом до країн-членів ЄС сприяти створенню транскордонних компаній, здатних конкурувати з американськими.

"Зіштовхнувшись із власним внутрішнім фінансовим тиском, Макрон схвалив тимчасовий податок на найбільші компанії Франції, підтримуючи стратегію свого нового уряду, навіть якщо вона знаменує відхід від його пробізнесової позиції", - пише видання.

Європейський Союз 'може померти': Макрон заговорив про розвал блоку
Вступ країн до ЄС / Инфографика: Главред

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