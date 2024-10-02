Помер зірка "Міцного горішка"

Понад місяць сім'я Джона Еймоса приховувала його смерть від громадськості.

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Помер Джон Еймос - смерть Джона Еймоса подробиці / колаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Американський актор, телесценарист і номінант на премію "Еммі" Джон Еймос помер у віці 84 років. Про це виданню Hollywood Reporter повідомив син артиста К.С. Еймос.

"Із глибоким сумом я повідомляю вам, що мій батько перейшов в інший світ. Він був людиною з найдобрішим, золотим серцем... і його любили в усьому світі. Багато фанатів вважають його своїм телевізійним батьком. Він прожив гарне життя. Його спадщина житиме в його видатних роботах на телебаченні і в кіно як актора", - свідчить офіційна заява сина актора.

За попередніми даними Джон Еймос помер від "природних причин". Смерть настала в Лос-Анджелесі 21 серпня 2024 року. Однак сім'я Еймоса вирішила не розголошувати свою трагедію одразу, щоб пережити смерть актора без сторонніх очей.

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Найвідомішими кінороботами Джона Еймоса вважаються фільми "Міцний горішок 2", "Принц із Беверлі-Гіллз", "Поїздка до Америки", серіали "Вокер, техаський рейнджер" та "Добрі часи".

Що таке "Міцний горішок"? Міцний горішок - американська кінофраншиза з Брюсом Віллісом у головній ролі. З 1988 до 2013 року вийшло 5 кінофільмів, а також комікси та відеоігри за мотивами пригод поліцейського Джона Макклейна.

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Також пішов із життя американський актор кіно і дубляжу, відомий своїм глибоким голосом, Джеймс Ерл Джонс, який став популярним, як голос Муфаси в мультику "Король Лев" і Дарта Вейдера в кінофраншизі "Зоряні війни".

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