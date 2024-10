Поховала доньку та онуку: померла мама Вітні Г'юстон

У віці 91 року померла Сіссі Г'юстон - американська поп-, соул- і госпел-співачка, лауреатка двох премій Греммі, мама американської суперзірки Вітні Г'юстон. Смерть настала 7 жовтня в будинку Г'юстон в Нью-Джерсі внаслідок хвороби Альцгеймера.

В останні роки Сіссі перебувала під наглядом хоспісу. Останні хвилини вона провела в оточенні сім'ї та близьких.

Про це виданню The Associated Press повідомила Пет Г'юстон, її невістка. "Наші серця наповнені болем і сумом. Ми втратили матріарха нашої родини. Мама Сіссі була сильною і видатною фігурою в нашому житті. Жінка глибокої віри та переконаності, яка дуже дбала про сім'ю, служіння та суспільство. Її більш ніж сімдесятирічна кар'єра в музиці та індустрії розваг залишиться на першому плані в наших серцях", - йдеться в офіційній заяві сім'ї покійної.

Сіссі Г'юстон побудувала успішну музичну кар'єру, співала на сцені разом з Аретою Франклін, Джиммі Гендріксом і Елвісом Преслі. Вона також була мамою однієї з найуспішніших співачок в історії музики - Вітні Г'юстон. На жаль, на життя Сіссі випало чимало нещасть: вона на 12 років пережила свою зоряну доньку і на 9 - юну онуку (Боббі Крістіну Г'юстон-Браун, єдину доньку Вітні, яка померла у віці 22 років через три роки після смерті мами - прим. редактора).

Хто така Вітні Г'юстон?

Вітні Г'юстон (9 серпня 1963 - 11 лютого 2012) - американська акторка кіно і телебачення, поп-, соул- і ритм-енд-блюзова співачка, продюсерка і фотомодель. Одна з найбільш комерційно успішних виконавиць в історії світової музики. Статус суперзірки закріпився за Г'юстон після виходу 1992 року фільму "Охоронець", у якому вона зіграла одну з головних ролей і виконала основні музичні партії. Балада "I Will Always Love You" з цього фільму мала величезний успіх, повідомляє Вікіпедія.