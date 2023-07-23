Все в уламках: відомий ведучий опинився в епіцентрі удару по Одесі

Єгор Гордєєв особисто побував у Спасо-Преображенському соборі, який зруйнували російські ракети.

https://glavred.net/stars/vse-v-oblomka-izvestnyy-vedushchiy-okazalsya-v-epicentre-udara-po-odesse-10487761.html Посилання скопійоване

Єгор Гордєєв опинився в епіцентрі ракетного удару в Одесі / Колаж: Главред, фото: прес-служби 1+1

Російські окупанти вдарили ракетами по Одесі. В результаті цього зруйнований собор, багато будинків. Відомий український ведучий опинився прямо в епіцентрі вибуху. Про це повідомляє ТСН.

Ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв показався на тлі зруйнованого Свято-Преображенського собору. Ведучий приїхав на щорічний захід Social Camp 2023 Odesa. Він виступив на цьому заході і після цього відпочивав у готелі.

"Ми командою з Social Camp і Superhumans жили в готелі біля порту. Всі прокинулися від вибухів, будівля трясла. Ми спустилися в укриття, хлопці з протезами, хоч їм і складно спускатися – всі разом йдемо, допомагаємо один одному", - розповідає Гордєєв.

відео дня

Єгор Гордєєв опинився в епіцентрі ракетного удару в Одесі / фото: прес-служба 1+1

Він згадує, що вже вранці пішов до собору. Служителі храму дуже мовчазні і не готові спілкуватися після того, що сталося.

Гордєєв показав наслідки ракетного обстрілу.

Єгор Гордєєв опинився в епіцентрі ракетного удару в Одесі / фото: прес-служба 1+1

Єгор Гордєєв опинився в епіцентрі ракетного удару в Одесі / фото: прес-служба 1+1

Масований обстріл Одеси 23 липня

23 липня РФ вночі вдарила 5 видами ракет по Одесі. Ворог здійснив комбіновану атаку по Одесі та області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 та "Калібр". В результаті обстрілів були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.

Відомо, що ворог застосував 19 ракет, є попадання в будинки. Силам ППО вдалося збити 9. Повідомляється, що в результаті удару загинула 1 людина. 19 людей постраждали, 14 з них госпіталізовані. Ворожі удари припали, в тому числі, і на житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський пригрозив РФ за масовий удар по Одесі. Як зазначив президент, наразі всім постраждалим внаслідок нічної атаки ворога надається необхідна допомога.

Інші новини: