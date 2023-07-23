Все в уламках: відомий ведучий опинився в епіцентрі удару по Одесі

Російські окупанти вдарили ракетами по Одесі. В результаті цього зруйнований собор, багато будинків. Відомий український ведучий опинився прямо в епіцентрі вибуху. Про це повідомляє ТСН.
Ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв показався на тлі зруйнованого Свято-Преображенського собору. Ведучий приїхав на щорічний захід Social Camp 2023 Odesa. Він виступив на цьому заході і після цього відпочивав у готелі.
"Ми командою з Social Camp і Superhumans жили в готелі біля порту. Всі прокинулися від вибухів, будівля трясла. Ми спустилися в укриття, хлопці з протезами, хоч їм і складно спускатися – всі разом йдемо, допомагаємо один одному", - розповідає Гордєєв.
Він згадує, що вже вранці пішов до собору. Служителі храму дуже мовчазні і не готові спілкуватися після того, що сталося.
Гордєєв показав наслідки ракетного обстрілу.
Масований обстріл Одеси 23 липня
23 липня РФ вночі вдарила 5 видами ракет по Одесі. Ворог здійснив комбіновану атаку по Одесі та області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 та "Калібр". В результаті обстрілів були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.
Відомо, що ворог застосував 19 ракет, є попадання в будинки. Силам ППО вдалося збити 9. Повідомляється, що в результаті удару загинула 1 людина. 19 людей постраждали, 14 з них госпіталізовані. Ворожі удари припали, в тому числі, і на житлові будинки.
Президент України Володимир Зеленський пригрозив РФ за масовий удар по Одесі. Як зазначив президент, наразі всім постраждалим внаслідок нічної атаки ворога надається необхідна допомога.
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