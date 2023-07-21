"Хоч би РФ не збавила темп": окупант після атак на Одесу захотів "нового Голодомору"

Окупант Гузенко відкрито закликає у соцмережах, щоб Росія "не збавляла темп ударів по Україні". Після удару РФ по Одесі його кровожерливість ще загострилася.

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Окупант після атак на Одесу захотів "нового Голодомору"/ колаж: Главред, фото: Telegram Казанський, ДСНС України в Одеській області

Російський загарбник Єгор Гузенко, який має псевдо "Тринадцятий", після удару окупантів по Одесі відкрито висловив у соцмережах своє "задоволення" від такої атака і закликав країну-агресорку Росію "не збавляти темп".

Дописи такого змісту із закликами до жорстокості проти українців окупант публікує на своїх сторінках у соцмережах. Вранці у п’ятницю, 21 липня, після чергових ударів Росії по Одесі загарбник написав, що він "боїться, щоб РФ не збавила темп" завдання ударів по Україні. На це звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

Крім цього, він публікував пости, у яких висловлював радість від того, як горять склади із зерновими культурами в українському портовому місті.

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При цьому окупант кровожерливо розмріявся про виникнення в Україні нового Голодомору.

"З урахуванням того, як активно згоряють в портах Одеси, а також інших портових містах, склади із зерновими культурами, під ударами наших ракет, то можна зрозуміти, що скоро в Україні настане "голодомор". Головне не зупинятися. Ще б мости всі упустити, щоб підвозу не було, і добрий вечір!", – написав загарбник Гузенко.

Окупант після атак на Одесу захотів "нового Голодомору"/ скрін

Окупант після атак на Одесу захотів "нового Голодомору"/ скрін

Такі слова окупанта прокоментував український журналіст Денис Казанський.

"А пам'ятайте, як ці ж люди раніше кричали, що ніякого штучного голоду не було, і Голодомор 1930-х не був навмисним геноцидом українців. А тепер уже не соромляться, і відкрито пишуть, що їхня мета – саме спровокувати новий голод та геноцид", – зазначив він у соцмережах.

Удари РФ по Одесі

Країна-агресорка Росія уже кілька днів підряд наносить удари по портовому місту. Так, у ніч на 18 липня РФ атакувала південь України, вибухи пролунали в Одесі та Миколаєві. РФ атакувала Одесу шістьма ракетами "Калібр", їх збило ППО. Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав чоловік похилого віку, його забрали до лікарні.

У ніч на 20 липня РФ вдарила по Одесі протикорабельними ракетами. Внаслідок російської атаки в центрі Одеси спалахнула пожежа на площі 300 квадратних метрів, виникли руйнування. Загинув 21-річний охоронець приватного підприємства.

Атаки на Одещину продовжилися і в ніч на 21 липня. Вночі в Одеській області прогриміли кілька вибухів. Після цього стало відомо, що 7 ракет атакували важливий об'єкт в Білгород-Дністровському районі. Є пошкодження, інформації про постраждалих поки що немає.

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