"Всередині давно мертвий": легендарна група Pet Shop Boys у пісні зрівняла Путіна зі Сталіним

Група Pet Shop Boys представили нову пісню і кліп про Путіна. У ній музиканти підкреслили, що президент Росії хоче більше смертей.

Група Pet Shop Boys у пісні поставила знак рівності між Путіна зі Сталіним / Колаж фото УНІАН

Легендарний британський синті-поп-колектив Pet Shop Boys випустив демо-версію нової пісні під назвою "Living in the past "("Живе в минулому"), яку присвятив російському диктатору Володимиру Путіну.

У композиції учасники колективу (вокаліст Ніл Теннант і клавішник Крістофер Лоу) дуже жорстко пройшлися по Путіну і його режиму. Як говориться в тексті, музиканти переконані − кремлівський тиран прагне, щоб його боявся весь світ і хоче більше смертей з "його ім'ям на устах".

Крім того, група представила невеликий монохромний відеокліп на пісню. YouTube-каналі. У ролику використані кадри інавгурації Путіна, образ ще більш кривавого радянського диктатора Йосипа Сталіна, а також затримання активістів на акціях протестів в країні-агресорі.

У "Living in the past" є такі рядки: "Я хочу ,щоб вони боялися мене, як всі боялися його (Сталіна, - Главред). Заарештовані і розстріляні, але все ж вони шанували його. Я живе втілення кам'яного серця. Всередині давно мертвий".

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі-Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. r ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

