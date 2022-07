"Це найбільша війна, яку я бачив": Річард Гір палко підтримав Україну і вилаяв РФ

Річард Гір палко підтримав Україну і підтримав РФ/ ua.depositphotos.com/ і УНІАН

Легендарний американський актор і кінозірка Річард Гір ("Американський жиголо", "Красуня") підтримав українців у війні з російськими окупантами. Свою позицію він озвучив під час свого онлайн-виступу на другому "Саміті перших леді і джентльменів" у Києві.

За словами Гіра, війна в Україні – "найбільша", яку він бачив коли-небудь у своєму житті.

"Це війна зі злом. Якщо ми програємо, це надихне інших диктаторів у всьому світі, тому її не можна програти. Україна вже ніколи не буде такою, якою була раніше", - вважає Гір.

Гір каже, що люди в решті світу повинні співчувати і підтримувати українців.

"Ми можемо поліпшити цю жахливу ситуацію. Росіяни наробили стільки поганого протягом своєї історії, чималої кількості поколінь. Путін створив цю катастрофу, робить безглузді речі, знищує музеї, театри. Він розбиває і моє серце", - підсумував Гір.

читайте такожГрупа Rammstein підтримала Україну і розгорнула український прапор перед десятками тисяч людей

Нагадаємо, раніше легенда світової попмузики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

