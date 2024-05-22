УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Віталій Козловський показав крихітку-сина і здивував фанатів його танцями

Дмитро Відоменко
22 травня 2024, 09:49
183
Співак-войовничий Віталій Козловський показав, як його двомісячний син Оскар, який помітно підріс, танцює під його популярну пісню.
Козловський, син
Віталій Козловський показав танці крихітки-сина/ колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український поп-співак і боєць ЗСУ Віталій Козловський знову поділився з фанатами в Instagram контентом зі своїм сином-немовлям Оскаром.

"Пріоритети і смисли в житті змінилися. І відчуття життя теж", - розповів артист.

Крім того, Козловський стверджує, що його двомісячний спадкоємець уже встиг оцінити його творчість. Мовляв, Оскару подобається трек батька "Мала, танцюй". Ба більше, співак говорив, що хлопчисько навіть намагається танцювати під неї.

відео дня
Козловський, син

"Оскару подобається пісня "Мала, танцюй". Він навіть лежачи намагається танцювати. Це так тішить і наповнює душу. Тобто наступні треки мають бути танцювальними і, мабуть, неважливо - сумні чи веселі! Чи ні?" - поцікавився у фанатів Козловський.

Козловський, син

Хто такий Віталій Козловський?

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

Віталій Козловський - останні новини:

Нагадаємо, на початку квітня Віталій Козловський зізнався, що став батьком, і вперше розповів на широкий загал про народження сина Оскара. Незадовго до появи хлопчика співак одружився з його мамою - своєю давньою коханою Юлією Бакуменко.

Також Козловський розповів, чому він, як україномовний артист, у минулому погоджувався виконувати пісні російською мовою за порадою музичних продюсерів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Віталій Козловський новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"Ще ніхто нічого не пропонував": Зеленський висловився про війська НАТО в Україні

"Ще ніхто нічого не пропонував": Зеленський висловився про війська НАТО в Україні

10:17 Україна
РФ спробує заморозити бойові дії: Світан описав невтішний сценарій для окупантів

РФ спробує заморозити бойові дії: Світан описав невтішний сценарій для окупантів

10:16 Україна
Може дорого коштувати Києву: Білий дім звинуватили у відправленні зброї до Кенії

Може дорого коштувати Києву: Білий дім звинуватили у відправленні зброї до Кенії

08:50 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Крістіна Орбакайте публічно звернулася до Нікіти Преснякова - причина 45319

Крістіна Орбакайте публічно звернулася до Нікіти Преснякова - причина

Для чого мити полуницю з содою: секрет, який має знати кожен 16011

Для чого мити полуницю з содою: секрет, який має знати кожен

Куди зникла Софія Ротару: рідна сестра злила артистку 8768

Куди зникла Софія Ротару: рідна сестра "злила" артистку

Це буде сенсація : як Україна рознесе РФ і здобуде перемогу - прогноз 8146

"Це буде сенсація": як Україна "рознесе" РФ і здобуде перемогу - прогноз

Останні новини

10:55

Банки та обмінники відпустили курс: у які висоти "полетів" долар

10:40

Китайський гороскоп на завтра 23 травня: Щурам - важкий вибір, Драконам - тривожний сигнал

10:17

"Ще ніхто нічого не пропонував": Зеленський висловився про війська НАТО в Україні

10:16

РФ спробує заморозити бойові дії: Світан описав невтішний сценарій для окупантівВідео

09:49

Віталій Козловський показав крихітку-сина і здивував фанатів його танцями

До кінця червня РФ наступатиме і спробує за допомогою Китаю заморозити війну - СвітанДо кінця червня РФ наступатиме і спробує за допомогою Китаю заморозити війну - Світан
09:19

Гороскоп на завтра 23 травня: Дівам - довгоочікуваний дзвінок, Рибам - підвищення

09:17

Путініст Пресняков звернувся до сина від Орбакайте і зробив гучне зізнання

09:17

Відключення світла в Україні: що потрібно встигнути до зимиПогляд

09:10

Приречені на успіх: 4 знаки зодіаку, яким пощастить у червні

Реклама
08:56

У яких пенсіонерів і за що заберуть пенсії: на це є 5 причин

08:50

Може дорого коштувати Києву: Білий дім звинуватили у відправленні зброї до Кенії

08:24

Закон про мобілізацію: спікер Міноборони пояснив, що чекає на "обмежено придатних"

08:10

Чим відрізняється війна в Газі та Україні: що варто знатиПогляд

08:00

Смачний вибір для вашого котика: новинка від торговельної марки М’ЯСНА МИСКА – паучі з великим вмістом натурального м’яса і корисних речовин новости компании

07:59

"Не повернеться": з'явилася офіційна заява палацу про Кейт Міддлтон

07:30

Конгресмени США закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в Росії

06:46

Уночі дрони РФ атакували об'єкти енергетики на Сумщині, Суми - без світла

06:10

Росія не погодиться з пропозиціями Глобального саміту миру: що буде даліПогляд

04:30

Як правильно варити зелену гречку: фатальна помилка може зіпсувати крупуВідео

04:05

"Питання вирішене": полковник ЗСУ прокоментував удари по РФ західною зброєюВідео

Реклама
03:38

Зірковий шлюб Лопес і Аффлека практично розвалився - ЗМІ

03:00

Путіністка Валерія пішла проти Йосипа Пригожина - подробиці

02:29

Їхали задля евакуаціі людей: у Вовчанську росіяни вдарили по поліцейські машиніВідео

02:20

РФ використовуватиме вікно можливостей у найближчі 1,5 місяці: Світан попередив про небезпекуВідео

02:00

Зірка серіалу "Щоденники вампіра" потрапила в серйозну аварію

01:55

Масована атака "шахедів": Сумська область залишилася без світла

01:41

"Вибух переорає поле": Гетьман сказав, чи існує загроза ядерного удару з боку РФВідео

00:09

Є двопартійна підтримка: в США закликали Пентагон дозволити Україні бити по РФ

21 травня, вівторок
23:51

"Цього дня я втратив всіх": лідер Kalush Orchestra зізнався в залежності

22:53

"Це теплова пастка": полковник розповів про складнощі на фронті

22:43

"Їдь в Ізраїль і там давай концерт": росіяни накинулися на Максима Галкіна

22:38

РФ зібрала 10 тисяч ракет для обстрілів: Зеленський розповів, як цьому протидіяти

22:32

Путін лицемірно рознився через "порушення принципів" у спорті

21:57

"Не випустив жодної ракети": в ЗСУ розповіли деталі про знищений корабель РФ

21:54

Вдала розвідка спецзагону ЗСУ: пів дивізіону ППО РФ рознесли на трухляву – деталі

21:49

Куди зникла Софія Ротару: рідна сестра "злила" артистку

21:19

Ховає очі за окулярами: Ліза Ющенко відпочила в Москві на світській вечірці

20:54

Графіки відключення електроенергії: у які години в українців точно буде світло

20:50

Інтернет більше зникати не буде: як зробити, щоб роутер працював без світлаВідео

20:49

"У чому проблема?": Зеленський "наїхав" на НАТО через відмову збивати ракети РФ

Реклама
20:27

Як зробити світло, якщо немає електрики: що зробити, щоб урятувати житло від непроглядної темряви

20:00

Україну "розсмажить" майже до +30: де очікувати штормовий вітер та грозові дощі

19:48

"Путін ірраціональний": Зеленський висловився щодо ймовірності ядерного удару РФ

19:32

Влупили посеред ночі: у Генштабі підтвердили удар по російському кораблю "Циклон"

19:26

Знайти сову за 10 секунд зможе лише найуважніший: складна оптична ілюзія

19:10

Розпочалася кампанія з примусу України принизливо запросити миру в ПутінаПогляд

19:09

Дуже небезпечний напрямок: РФ обрала нову ціль для наступу - полковник ЗСУВідео

19:07

Не через ліжко впливових чоловіків: Слава Дьомін прокоментував свій успіх на ТБ

18:54

Удари по цілях на території РФ: Кулеба зробив заяву про завершення війни

18:38

Коли обприскувати огірки і помідори борною кислотою: дешевий засіб допоможе врожаю

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти