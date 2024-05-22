Віталій Козловський показав крихітку-сина і здивував фанатів його танцями

Співак-войовничий Віталій Козловський показав, як його двомісячний син Оскар, який помітно підріс, танцює під його популярну пісню.

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Віталій Козловський показав танці крихітки-сина/ колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український поп-співак і боєць ЗСУ Віталій Козловський знову поділився з фанатами в Instagram контентом зі своїм сином-немовлям Оскаром.

"Пріоритети і смисли в житті змінилися. І відчуття життя теж", - розповів артист.

Крім того, Козловський стверджує, що його двомісячний спадкоємець уже встиг оцінити його творчість. Мовляв, Оскару подобається трек батька "Мала, танцюй". Ба більше, співак говорив, що хлопчисько навіть намагається танцювати під неї.

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"Оскару подобається пісня "Мала, танцюй". Він навіть лежачи намагається танцювати. Це так тішить і наповнює душу. Тобто наступні треки мають бути танцювальними і, мабуть, неважливо - сумні чи веселі! Чи ні?" - поцікавився у фанатів Козловський.

Хто такий Віталій Козловський? Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

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Нагадаємо, на початку квітня Віталій Козловський зізнався, що став батьком, і вперше розповів на широкий загал про народження сина Оскара. Незадовго до появи хлопчика співак одружився з його мамою - своєю давньою коханою Юлією Бакуменко.

Також Козловський розповів, чому він, як україномовний артист, у минулому погоджувався виконувати пісні російською мовою за порадою музичних продюсерів.

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