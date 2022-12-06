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Помер український актор і зірка фільмів "В'язень замку Іф" і "Д'артаньян і три мушкетери"

6 грудня 2022, 14:48
На 84-му році життя помер радянський і український кіноактор Юрій Дубровін, який майже все свідоме життя прожив в Україні.
Юрій Дубровін
Юрій Дубровін / кадри з фільмів "Д'артяньян і три мушкетери", "В'язень замку Іф"

У Німеччині у віці 83-х років року життя помер відомий кіноактор Юрій Дубровін, майже вся творча біографія якого пов'язана з Україною. Про це повідомляє портал "РГ".

Юрій Дубровін народився 1 серпня 1939 року в Ряжську Рязанської області і прожив в РРФСР до 24 років. Потім перебрався до Києва, де з 1963 став штатним артистом кіностудії імені Довженка. Тут він отримав неофіційний титул"короля епізодичних ролей".

У фільмографії Дубровіна значаться такі відомі як: "В'язень замку Іф", "Д'артаньян і три мушкетери", "Мистецтво жити в Одесі", "Кримінальний талант", "Данило – князь Галицький", "на війні, як на війні", "Закоханий за власним бажанням" і безліч інших.

До 1999 року Дубровін жив і працював у Києві. У 2006 році, перебуваючи на зйомках, він переніс два інсульти. Через наслідки хвороби йому довелося закінчити творчу діяльність.

У 2014 році переселився до Німеччини, до сім'ї сина Аркадія. В останні роки життя йому було важко пересуватися − адже в результаті двох інсультів ліві рука і нога актора повністю не відновилися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Англії помер шотландський актор, комедіант і письменник Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) - найбільше відомий за роллю Геґріда в"потерріані".

До того, на початку серпня 2022 року, померла Нішель Ніколс - американська актриса і співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Англії помер шотландський актор, комедіант і письменник Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) - найбільше відомий за роллю Геґріда в "потерріані". До того, на початку серпня 2022 року, померла Нішель Ніколс - американська актриса і співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях). Інші новини:" Росія починає розповзатися як мокрий папір": Арестович розповів про 8 різних арміях в РФ" не два-три тижні": Арестович озвучив новий прогноз по війні в Україні Росія готує новий масований ракетний удар: Арестович назвав можливі цілі і дати.

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