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Помер легендарний актор мюзиклу Вечори на хуторі біля Диканьки і народний артист України

11 липня 2022, 16:21

70 років свого життя Юрій Мажуга віддав театральній сцені рідного театру та майже 60 – педагогічній діяльності.

Юрій Мажуга
Юрій Мажуга / umoloda.kyiv.ua

11 липня на 92 році життя помер український актор театру і кіно Юрій Миколайович Мажуга. Народному артисту України був 91 рік.

Про сумну звістку і смерть артиста повідомили в прес-службі Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Там Юрій Мажуга викладав останні роки.

"Сумна звістка... На 92 році життя пішов у світ народний артист України, професор першої кафедри акторського мистецтва і режисури драми КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого, актор Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України Юрій Миколайович Мажуга", - повідомляє пресслужба.

Що відомо про Юрія Мажугу

Актор народився в Києві 13 квітня 1931 року. У 1953 році закінчив акторський факультет Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка‑Карого і був прийнятий в трупу Київського академічного театру російської драми імені Лесі Українки, на сцені якого прослужив до самої смерті.

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70 років свого життя Юрій Мажуга віддав театральній сцені рідного театру та майже 60 – педагогічній діяльності. З 1979 по 2015 рік був художнім керівником навчальних груп, а в останні роки свого життя викладав майстерність актора. Востаннє виходив на сцену 15 років тому.

Мажуга прославився ролями у фільмах "Убити шакала" і "Козаки йдуть", "Місто запалює вогні", "Миргород і його мешканці" та інші. У 2001 році актор зіграв пана Голову в новорічному мюзиклі "Вечори на хуторі біля Диканьки".

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