Померла лейтенант Ухура із Зоряного Шляху - американська акторка Нішель Ніколс

Нішель Ніколс померла / instagram.com/nichellenicholsofficia, pixabay.com

Американська акорка і співачка Нішель Ніколс, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях), померла на 89 році життя.

У 2015 році артистка перенесла інсульт, а в 2018 їй була діагностована деменція. Смерть настала з природних причин.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на заяву Кайла Джонсона, сина акторки, на її офіційному сайті: "Минулої ночі моя мати, Нішель Ніколс, померла з природних причин. Однак її світло, як і світло стародавніх галактик, видимих зараз вперше, залишиться для нас і майбутніх поколінь, щоб ми могли насолоджуватися, вчитися і черпати з нього натхнення. Вона прожила хороше життя, яке було зразком для всіх нас".

Незважаючи на те що Нійота Ухура спочатку була другорядним персонажем, її поява на великих екранах в 60-ті роки була величезним проривом в боротьбі з расовою сегрегацією. Тоді темношкірі артисти могли претендувати лише на епізодичні ролі прислуги.

Ухура у виконанны Ніколс послужила натхненням для багатьох відомих особистостей, на кшталт актриси Вупі Голдберг або астронавтки Мей Джемісон. Шанувальником кіновсесвіту Зоряного шляху був навіть доктор Мартін Лютер Кінг, який дружив з Нішель, і підтримував у важкі для неї хвилини зневіри.

Раніше повідомлялося, що 11 липня помер український актор театру і кіно, легендарний актор мюзиклу Вечори на хуторі поблизу Диканьки Юрій Миколайович Мажуга. Народному артисту України був 91 рік.

Нагадаємо, 14 липня 2022 року померла Івана Трамп - перша дружина Дональда Трампа, бізнесвумен і колишня модель.

Інші новини: