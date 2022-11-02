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"Росія починає розповзатися як мокрий папір": Арестович розповів про 8 різних армій в РФ

2 листопада 2022, 08:00

Вже некоректно говорити "російська влада", правильніший варіант - "російські влади". РФ стрімко починає розповзатися як мокрий папір.

Олесей Арестович, Володимир Путін
Олексій Арестович заявив, що кінець Путіна близький / Фото Facebook, скріншот

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що дефрагментація Російської Федерації вже почалася. У країні-агресорі триває активна боротьба за можливість бути при владі в майбутньому. Вже зараз там є по суті вісім армій, і кожна з них має своє політичне крило.

В ефірі Фейгін Live 1 листопада Арестович прокоментував політичні амбіції засновника ПВК "Вагнер", "кухаря Путіна" Євгена Прихожина. Радник ОП нагадав, як Пригожин похвалив Зеленського: "Це за рангом дозволено тільки першим особам. Давати позитивні оцінки Верховному Головнокомандувачу країни, з якою воює РФ".

"У мене виникає питання: а скільки зараз у РФ армій. Збройні сили, армія Кадирова, Росгвардія, армія Пригожина. Багато армій вже є, багато суб'єктів починає проявлятися. В результаті буде багато різних країн", - вважає Арестович.

Радник глави ОП додав, що вже некоректно говорити "російська влада", більш правильний варіант - "російські влади".

"Ми не можемо говорити про єдині збройні сили РФ, а про велику кількість армій. Росія приблизно воює вісьмома арміями. У кожної є політичне крило. Незабаром з'явиться медійне забезпечення. РФ стрімко починає розповзатися як мокрий папір. Дефрагментація Росія почалася", - зазначив Арестович.

Радник ОП припустив, що армії Росії можуть почати воювати між собою. Не виключено, що якась із них перейде на бік Києва.

За словами Арестовича, все, що відбувається - ознака того, що кінець російського диктатора Путіна близький.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що керівник ПВК"Вагнера" Євген Пригожин продовжує набирати силу в Росії та будувати військову структуру, паралельну Міністерству оборони РФ, що може стати великою загрозою для правління кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Російський опозиціонер і 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров вважає, що на фоні провалів у війні з Україною Пригожин і Кадиров, ймовірно, з підтримкою Золотова, явно вже починають думати про життя після Путіна.

Каспаров зазначив, що ніхто не знає точного сценарію повалення Путіна, але всі розуміють, що щось трапиться.

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