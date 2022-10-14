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Помер Хагрід - зірка фільмів про Гаррі Поттера пішов у засвіти у 72 роки

14 жовтня 2022, 20:23

Роббі Колтрейн, який зіграв напіввелетня-лісничого в кіносазі про Хлопчика, який вижив, багато років боровся з хворобою.

Помер Хагрід - зірка фільмів про Гаррі Поттера пішов у засвіти у 72 роки
Рубеус Хагрід у виконанні Роббі Колтрейна / imdb.com, pixabay.com

Шотландський актор, комедіант і письменник Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) помер в одному з госпіталів (Forth Valley Royal Hospital) шотландського міста Ларберт вдень, 14 жовтня.

Про смерть артиста повідомила його агент Белінда Райт. Вона зазначила, що Колтрейн назавжди залишиться в історії кінематографа і серцях фанатів, адже подарував світові Хагріда - лісничого з серії фільмів і книг про Гаррі Поттера, роль якого Колтрейн грав протягом десяти років (з 2001 по 2011 роки).

"Ймовірно, його найкраще пам'ятатимуть багато років як Хагріда у фільмах про Гаррі Поттера, роль, яка приносила радість дітям і дорослим у всьому світі, викликаючи потік листів фанатів щотижня протягом більше 20 років", - розповіла Райт для Sky News.

Агент не повідомила причини смерті Колтрейна, і попросила поважати приватність його сім'ї в цей важкий для них момент. Відомо, що протягом останніх років він страждав на остеоартроз.

Рубеус Хагрід - особлива роль в кар'єрі актора. Лісничий школи чародійства і чарівництва Хогвартс був улюбленим персонажем дітей і дорослих, адже втілював в собі і безмежну відданість, і дитячу безпосередність, пристрасть до улюбленої справи і працьовитість. Колтрейн з великою повагою ставився до свого Хагріда, це амплуа його нітрохи не обтяжувало. "Мене не стане, а Хагрід залишиться", - говорив він.

Крім поттерівського персонажа серед кіноробіт Колтрейна варто відзначити такі фільми, як Черниці в бігах, Золоте око (17-ий фільм Бондіани) та брати Блум, а також серіали Чорна гадюка і Метод Крекера.

Раніше повідомлялося, що Дама Олівія Ньютон-Джон, австралійська співачка, акторка, зірка культового фільму Бріолін і володарка іменної зірки на Голлівудській Алеї Слави, померла у віці 73 років від "прокляття Траволти".

Нагадаємо, на початку серпня померла Нішель Ніколс - американська акторка і співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).

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