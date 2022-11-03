УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Не два-три тижні": Арестович озвучив новий прогноз по війні в Україні

3 листопада 2022, 20:40

Радник ОП розповів про стан наших військ перед приходом холодів.

Олексій Арестович, російський літак
Арестович озвучив новий прогноз про війну в Україні / УНІАН

Українські сили вичерпали наступальний потенціал, але через кілька місяців ЗСУ проведуть операції яскравіше Харківської.

Такий прогноз в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній дав радник Офісу президента Олексій Арестович.

"У нас зараз немає запасів, які дозволяють різко і швидко повернутися, створити ще одну-дві харківські операції і радісно заявити про черговий прорив", - говорить він.

За словами Арестовича, ЗСУ знадобиться час, щоб накопичити сили, зате потім можуть бути прориви навіть яскравіше і швидше, ніж на харківському напрямку.

"Найближчі місяць-два можуть бути дуже нудними, як мені здається, без особливих новин. Зате потім ми накопичимо", - сказав радник ОП.

"Тобто не "два-три тижні", а "один-два місяці", - потролила Латиніна Арестовича.

Тим часом речник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше заявила, що ЗСУ продовжують утримувати вогневий контроль у Херсонській області. За її словами, окупанти РФ отримали команду до останнього триматися в Херсоні. Вони готуються до вуличних боїв і будують оборонні редути.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ продовжують наступ у регіоні.

Звільнено ще 9 населених пунктів. У районах Білогорівки, Сватового та Кремінної йдуть бої.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов зробив прогноз, згідно з яким армія України може звільнити Херсон до кінця листопада.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Олексій Арестович
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:45

Святослав Вакарчук вперше відверто розповів про своїх дітей, які допомагають йому пережити війну

21:42

Неймовірна користь буряка: 5 причин включити коренеплід в свій раціон

21:16

ЗСУ звільнять Херсон методично та ефективно - міністр оборони СШАВідео

21:11

Полюбляв валятись у багнюці: ЗСУ ліквідували єфрейтора РосгвардіїВідео

21:08

"Тобі скоро прилетить, тварюко!": Кіркоров злетів з котушок через критику в його бік

Реклама
20:55

"Росія в мить припинить своє існування": Зеленський відповів на "ядерні" погрозиВідео

20:53

Два проєкти 1+1 media потрапили у фінал премії European Excellence Awards 2022 новости компании

20:40

"Не два-три тижні": Арестович озвучив новий прогноз по війні в УкраїніВідео

20:29

169 гривень за десяток: ціни на яйця в Україні б'ють рекордиВідео

20:26

На початку зими: коли Україну чекає потужний прорив у війні - прогноз таролога

20:10

Прикмети на 5 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб удача потекла рікоюВідео

19:40

Експерт спрогнозував, чи здатний Іран розв'язати війну на Середньому СходіВідео

19:38

Чи можна додавати цукор в каву: ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся відповідьВідео

19:32

У ліжку з королем: королівський біограф розповів про інтимні проблеми Чарльза і Діани

19:20

Росіянам на лівому березі Херсонщини залишається тільки терпітиПогляд

19:18

"Більше 1000 одиниць": Росія уклала контракт з Іраном на поставку балістичних ракет - ГУРВідео

19:14

Найщасливіший день місяця: 2 знакам зодіаку потужно пощастить в повню 8 листопадаВідео

19:00

Гороскоп на завтра, 4 листопада 2022: Дівам - обман, Терезам - неприємна розмова, Водоліям - витратиВідео

18:52

Україну накриє снігопад і вдарить мороз: синоптики розповіли про прихід холодригиВідео

18:50

День залізничника 2022: привітання та картинки до свята

Реклама
18:35

Як готувати голубці, які не розвалюються: рецепт і порадиВідео

18:16

Зеленський поставив умову для участі в саміті G20: справа в ПутініВідео

18:07

Хотіли вирішити "проблему України": Патрушев та Бортніков вмовили Путіна розпочати війну - The TimesВідео

17:44

"Уламки розлетілися на два квартали": ЗСУ знищили базу ФСБ у МелітополіВідео

17:41

Колишній військовий ЗСУ обстрілює Україну з російського корабля

17:41

Путін обговорював з Ердоганом застосування ядерної зброї: з'явилися подробиціВідео

17:22

Росію викрили у брехні через істерію про "брудну бомбу" і дико зганьбилиВідео

17:08

Більше ніякого смороду: як позбутися від неприємного запаху з унітазу

16:43

Як номер квартири впливає на долю і який підходить саме вам

16:38

Шкіра тріскається, лущиться і пече: як правильно доглядати за обличчям і руками в холодну пору рокуВідео

16:28

На Росію чекає розпад, війна або відсторонення Путіна від влади в разі гучної перемоги ЗСУ – ГозманВідео

16:23

Гребенщиков похвалив Пугачову за ненависть до путінської Росії

16:14

Олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна вперше показала новонароджену крихітку-донюВідео

16:02

Прикмети на 4 листопада: які 3 речі заборонено робити, щоб всіх грошей не втратитиВідео

15:52

Швидкий і простий сніданок з яєць за 15 хвилин: рецепт, від якого неможливо відірватисяВідео

15:50

Іран можуть покарати за підтримку Росії у війні проти України: експерт розкрив хитрий сценарійВідео

15:37

Грецька богиня: колишня дружина Віталія Кличка зухвало виставила ідеальні ніжки біля басейну

15:34

Померла українська співачка Наталія Романенко

15:31

Заморожена війна в Україні чи зупинка поставок зброї: чим для нас небезпечний конфлікт на Середньому СходіВідео

15:30

Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик для фронту

Реклама
15:30

У Херсоні з будівлі ОДА зник прапор РФ: окупанти очікують наступу ЗСУ та готують провокаціїВідео

15:20

Іран програє війну, якщо розв'яже її на Близькому Сході - експертВідео

15:19

Коли ворог краще за друга: як зрозуміти, що вас використовує близька людина

15:02

Вторгнення Білорусі в Україну: у Генштабі назвали терміни можливого нападуВідео

14:38

Вуса і декольте нарозхрист: дочка Варум і Агутіна вразила зовнішнім виглядом

14:32

Рада ухвалила бюджет на 2023 рік: що важливо знати кожному українцюВідео

14:26

У США запропонували Україні відмовитись від територій: Подоляк жорстко розніс такий закликВідео

14:22

Чому Іран не припинить постачання зброї Росії: експерт назвав дві причиниВідео

14:19

Даша Малахова розповіла про розлучення з чоловіком-ватником

14:05

Денис Казанський. Ердоган дав Путіну смачного ляпасаВідеоблоги

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Погода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиМодний манікюрФарбування волосся
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти