"Не два-три тижні": Арестович озвучив новий прогноз по війні в Україні

Арестович озвучив новий прогноз про війну в Україні / УНІАН

Українські сили вичерпали наступальний потенціал, але через кілька місяців ЗСУ проведуть операції яскравіше Харківської.

Такий прогноз в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній дав радник Офісу президента Олексій Арестович.

"У нас зараз немає запасів, які дозволяють різко і швидко повернутися, створити ще одну-дві харківські операції і радісно заявити про черговий прорив", - говорить він.

За словами Арестовича, ЗСУ знадобиться час, щоб накопичити сили, зате потім можуть бути прориви навіть яскравіше і швидше, ніж на харківському напрямку.

"Найближчі місяць-два можуть бути дуже нудними, як мені здається, без особливих новин. Зате потім ми накопичимо", - сказав радник ОП.

"Тобто не "два-три тижні", а "один-два місяці", - потролила Латиніна Арестовича.

Тим часом речник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше заявила, що ЗСУ продовжують утримувати вогневий контроль у Херсонській області. За її словами, окупанти РФ отримали команду до останнього триматися в Херсоні. Вони готуються до вуличних боїв і будують оборонні редути.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ продовжують наступ у регіоні.

Звільнено ще 9 населених пунктів. У районах Білогорівки, Сватового та Кремінної йдуть бої.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов зробив прогноз, згідно з яким армія України може звільнити Херсон до кінця листопада.

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