Росія готує новий масований ракетний удар: Арестович назвав можливі цілі і дати

Росія готує новий масований ракетний удар / УНІАН

Після масованих ракетних ударів по енергосистемі України Росія готує нові удари до 14-15 листопада - в районі атомних об'єктів.

Як розповів радник ОП Олексій Арестович в ефірі Юлії Латиніної, на сьогодні у Росії залишилось всього 13% "Іскандерів", близько 45% запасу авіаційних бомб типу Х-101, Х-55 і 35% "Калібрів".

"У них (росіян - ред.) на 10 залпів таких ракет залишилося, а далі вже все. Так, можна запустити ці десять залпів, українці позбивають від 60 до 90% в кожному залпі", - заявив Арестович.

Також він підкреслив, що покласти енергетику Росії не вдасться. У приклад він поставив події 1999 року, коли війська НАТО з явною перевагою по озброєнню не змогли повалити промисловість Югославії, де ППО взагалі не було.

Також Арестович спрогнозував, куди Росія спробує вдарити наступного разу.

"Зауважте, ось вони били по ТЕЦ - не поклали, другий раз - по каскадам гідроелектроспоруджень - не поклали. Наступний удар - кудись по району об'єктів атомної промисловості, швидше за по підстанціях, ясно що по АЕС вони бити не будуть", - зазначив радник ОП.

Росіяни реалізують стратегію Путіна не планово, залишаючи Україні час на ремонт і поставки запчастин. Арестович вважає, що масовані удари по критичній інфраструктурі Росія здійснюватиме до початку саміту "Великої двадцятки" - до 15-16 листопада.

Нагадаємо, в Укренерго заявили, що через обстріли Росією енергетичної інфраструктури 31 Жовтня віялові відключення електроенергії чекають на всю Україну. Удари окупантів призвели до пошкодження обладнання мережі української енергосистеми в ряді регіонів.

1 листопада в Україні почалися аварійні відключення світла. У Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях стали відключати електроенергію, щоб знизити навантаження на енергомережі.

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