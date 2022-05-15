Україна тріумфально виграла Євробачення 2022: реакція світових лідерів

Євробачення 2022 Україна / eurovision.tv

Гурт Kalush Orchestra здобули феєричну перемогу на Євробаченні в Турині. Світові лідери відразу ж привітали українців з перемогою.

Першим Kalush Orchestra і Україну привітав прем'єр Великобританії Борис Джонсон.

"Вітаємо Україну з перемогою на Євробаченні. Це яскраве відображення не тільки Вашого таланту, а й непохитної підтримки вашої боротьби за свободу", – зазначив політик.

Також він привітав британського співака Сема Райдера, який посів друге місце, отримавши в цілому 466 балів. Джонсон зауважив, що Райдер блискуче представив свою країну.

Свої привітання в Твіттері написав і високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Вітаю Україну і Kalush Orchestra, ви перемогли. Хай живе музика! Хай живе Європа! Слава Україні!",- написав Боррель.

Привітала Україну і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

"Вітаємо Kalush Orchestra і Україну з перемогою на Євробаченні. Сьогодні ввечері ваша пісня підкорила наше серце. Ми святкуємо вашу перемогу по всьому світу. ЄС з вами", - зазначила президент Єврокомісії.

Крім того, твіт з привітаннями з'явився і на офіційній сторінці Єврокомісії. Там помітили, що пісня Stefania підкорила серця всіх європейців.

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У свою чергу президент Європейської Ради Шарль Мішель написав привітання українською і процитував уривок пісні Kalush Orchestra.

"Ламаними дорогами прийду я завжди до тебе. Бажаю, щоб наступного року Євробачення проходило в Києві у вільній і соборній Україні", – написав Мішель.

Таке ж побажання висловила глава Європейського парламенту Роберта Мецола.

"Вітаємо Kalush Orchestra і Україну! Наступного року в Києві - у вільній Україні. Я буду там. Слава Україні!",- зазначила президент Європарламенту.

Україна виграла Євробачення 2022

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra.

Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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