Kalush Orchestra: що відомо про переможця Євробачення-2022

Євробачення 2022 Україна / eurovision.tv

У ніч з 14 на 15 травня в Турині завершився пісенний конкурс Євробачення 2022. Переможцем конкурсу став український гурт Kalush Orchestra.

Україна ж втретє за історію незалежності змогли підкорити європейську публіку. У 2004 році це зробила Руслана з піснею Дикі танці, в 2016-му – Джамала з кримськотатарською піснею 1944, а в 2022-му – хлопці з групи Kalush Orchestra, виконавши пісню про маму Stefania українською мовою.

Зазначимо, під час Нацвідбору на конкурс Євробачення перемогу здобула Alina Pash. Але українців обурило її присутність в Москві і Криму кілька років тому, тому Alina Pash дискваліфікував оргкомітет.

Біографія групи Kalush Orchestra

Євробачення 2022 Kalush Orchestra / eurovision.tv

Kalush Orchestra є паралельним проектом реп-гурту KALUSH, створеної для популяризації репу з фольклорними мотивами.

Учасниками гурту є Олег Псюк, Кіліммена та Джонні Чудовий, які у складі "оригінального" Kalush. До них у Kalush Orchestra приєдналися мультиінструменталісти Тимофій Музичук, Віталій Дужик та Ігор Діденчук.

На Євробаченні замість одного беквокаліста поїхав фронтмен гурту Сальто назад Саша Таб.

Група KALUSH виникла ще в 2019 році з ініціативи Олега Псюка. Назвати його музиканти вирішили містом, в якому народився репер, тобто Калушем на Івано-Франківщині.

Дебютну пісню "Не маринуй" хлопці випустили восени 2019 року. Згодом KALUSH записав спільну пісню "Гори" з реперкою Alyona Alyona, яка до цих пір є однією з найпопулярніших у творчості групи.

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Пісню Стефанія лідер гурту Олег Псюк присвятив мамі Стефанії. Після вторгнення військ Росії в Україні ця пісня стала гімном всіх матерів.

Україна виграла Євробачення 2022

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra.

Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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