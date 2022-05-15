"Наступних переможемо окупантів": перша заява Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022

Реп-гурт Kalush Orchestra заявила, що своєю перемогою на Євробаченні-2022 поклала початок історичному успіху України.
Україна тріумфально виграла Євробачення-2022. Гурт Kalush Orchestra завоювала перше місце в грандіозному пісенному конкурсі, та вже встигла відреагувати на свій тріумф.
Реп-урт Kalush Orchestra заявив, що своєю перемогою на Євробаченні-2022 поклав початок історичному успіху України.
Так що далі ми переможемо Росію, яка прийшла на нашу землю з війною.
"Історичний момент! Наступних ми переможемо орків", - лаконічно заявив Kalush Orchestra.
Після першого півфіналу Олег Псюк з Kalush Orchestra обіцяв, що в разі перемоги залишати кубок Євробачення-2022 собі не буде.
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Він говорив, що розіграє його на благодійному аукціоні, а гроші направить на потреби України.
Україна виграла Євробачення 2022
Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra.
Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.
Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.
Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.
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