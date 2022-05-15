"Євробачення прийматиме український Маріуполь": Зеленський про перемогу

Зеленський подякував за перемогу Kalush Orchestra і всіх, хто віддав за нас свої голоси.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу української групи Kalush Orchestra в Євробаченні-2022.
"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"! Третій раз у своїй історії. І вірю - не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного разу учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!",- написав президент.
Зеленський подякував за перемогу Kalush Orchestra і всіх, хто віддав за нас свої голоси.
"Упевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом", - написав президент.
Зазначимо, Україна отримала сумарно від телеглядачів і членів журі 631 бал.
Дивіться виступ України на Євробаченні 2022
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Автор: Маша Тупченко