"Десь розвалило хату": маленький син Козловського здивував реакцією на обстріл

Ви дізнаєтеся:
- Юлія Бакуменко показала наслідки удару по Оболоні
- Як син Козловського відреагував на обстріл
Дружина популярного українського співака Віталія Козловського розповіла про несподівану реакцію сина Оскара під час атаки на Київ. Юлія Бакуменко поділилася словами дитини в Instagram.
Під час обстрілу столиці сім'я артиста мирно спала у себе вдома. Дружина Козловського прокинулася від характерного звуку шахеда, який набирав швидкість для удару. Насамперед Юлія кинулася до дитини.
"Вночі прокинулася від звуку, як шахед набирає швидкість. Тільки встигла дитині закрити вуха руками, щоб не розбудило, - і тут бахнуло", - згадала Бакуменко.
Найбільше дружину співака вразило те, як на обстріл відреагував її маленький син. Оскар, якому ще не виповнилося й двох років, уже розуміє, у якій небезпеці вони перебували.
"Він розплющив очі і каже: "Шахед. Десь розвалило будинок". І заснув далі. Реалії", - написала Юлія.
Також Бакуменко показала наслідки обстрілу Оболоні і розповіла, що не могла забрати Оскара з місця прильоту, оскільки він хотів спостерігати, як розбирають завали.
"Оскара не могла забрати, дивився, як розбирають завал. Запах пожежі чути сильно", - зазначила дружина Козловського.
