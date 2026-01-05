Рус
  Зірки

Блогер-утікач Волошин уїдливо відповів на розшук ТЦК: "Що ж таке?"

Христина Трохимчук
5 січня 2026, 14:17
206
Олександр Волошин після втечі з України планує жити на Балі.
Олександр Волошин у розшуку ТЦК
Олександр Волошин у розшуку ТЦК / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Волошин

Ви дізнаєтеся:

  • Олександра Волошина оголосили в розшук ТЦК
  • Як він відреагував

Відомий український блогер Олександр Волошин, який втік з України після гучного скандалу зі збором грошей на Охматдит, знову перебуває в розшуку ТЦК. Про це повідомив сам блогер в Instagram.

Волошин показав повідомлення з програми Резерв+. У ньому повідомляється, що на втікача мають скласти протокол про порушення правил військового обліку. Через це Олександра розшукують ТЦК.

відео дня
Александр Волошин - блогер
Олександр Волошин - блогер / фото: instagram.com, Олександр Волошин

Сам блогер вирішив поіронізувати над цим повідомленням. Використовуючи нецензурну лексику, він розповів, що гортав TikTok у момент отримання повідомлення. Реакція Волошина виявилася дивною - з'ясувалося, що він не вперше потрапляє в подібну ситуацію, але раніше знаходив спосіб її вирішити. При цьому втікач не повідомив, чи повертався він для цього в Україну.

"TikTok гортав, і знову - знову в розшуку. Тільки нещодавно зняли. Що ж таке?", - уїдливо зауважив Олександр.

Олександр Волошин - де зараз
Олександр Волошин - де зараз / фото: instagram.com, Олександр Волошин

Раніше блогер заявляв, що не повернеться в Україну. Після звинувачень у привласненні коштів, зібраних на відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яка постраждала внаслідок російського ракетного обстрілу Києва, він залишив країну і стверджував, що нібито зазнавав переслідувань. Також Волошин повідомляв, що зможе повернутися тільки після зміни політичної системи в країні, а його майбутні діти житимуть у Європі або Сполучених Штатах Америки.

Раніше Главред повідомляв, що дружина популярного українського співака Віталія Козловського розповіла про несподівану реакцію сина Оскара під час атаки на Київ. Юлія Бакуменко поділилася словами дитини. Оскар, якому ще не виповнилося й двох років, уже розуміє, у якій небезпеці вони перебували.

Також переможниця романтичного реаліті "Холостяк 13" блогерка Інна Білень нещодавно повідомила про те, що чекає на дитину. Довгоочікувану вагітність відкладала операція з підтяжки грудей. На такий крок її підштовхнув, зокрема, хейт, який вона отримувала під час шоу "Холостяк".

Чому Олександр Волошин потрапив до бази "Миротворець"?

У липні Волошин опинився в базі Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України "Миротворець", де зазвичай опиняються затяті пропагандисти.

На сайті йшлося, що причиною стала участь Олександра в актах гуманітарної агресії проти нашої країни, поширення російської пропаганди, участь в інформаційно-психологічній спецоперації Росії проти України, замах на незалежність і територіальну цілісність України. Його назвали "пособником російсько-фашистських загарбників і окупантів".

До внесення в "Миротворець" призвела реакція блогера на обстріл окупантами дитячої лікарні "Охматдит". Тоді він закликав піти на поступки Росії, щоб зупинити війну і вбивства. Після цього він став отримувати погрози.

Крім того, багато хто з його відомих колег, знайомих і друзів публічно його розкритикували.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Олександр Волошин
