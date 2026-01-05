Блогер-утікач Волошин уїдливо відповів на розшук ТЦК: "Що ж таке?"

Олександр Волошин після втечі з України планує жити на Балі.

Олександр Волошин у розшуку ТЦК / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Волошин

Відомий український блогер Олександр Волошин, який втік з України після гучного скандалу зі збором грошей на Охматдит, знову перебуває в розшуку ТЦК. Про це повідомив сам блогер в Instagram.

Волошин показав повідомлення з програми Резерв+. У ньому повідомляється, що на втікача мають скласти протокол про порушення правил військового обліку. Через це Олександра розшукують ТЦК.

Олександр Волошин - блогер / фото: instagram.com, Олександр Волошин

Сам блогер вирішив поіронізувати над цим повідомленням. Використовуючи нецензурну лексику, він розповів, що гортав TikTok у момент отримання повідомлення. Реакція Волошина виявилася дивною - з'ясувалося, що він не вперше потрапляє в подібну ситуацію, але раніше знаходив спосіб її вирішити. При цьому втікач не повідомив, чи повертався він для цього в Україну.

"TikTok гортав, і знову - знову в розшуку. Тільки нещодавно зняли. Що ж таке?", - уїдливо зауважив Олександр.

Олександр Волошин - де зараз / фото: instagram.com, Олександр Волошин

Раніше блогер заявляв, що не повернеться в Україну. Після звинувачень у привласненні коштів, зібраних на відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яка постраждала внаслідок російського ракетного обстрілу Києва, він залишив країну і стверджував, що нібито зазнавав переслідувань. Також Волошин повідомляв, що зможе повернутися тільки після зміни політичної системи в країні, а його майбутні діти житимуть у Європі або Сполучених Штатах Америки.

Чому Олександр Волошин потрапив до бази "Миротворець"? У липні Волошин опинився в базі Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України "Миротворець", де зазвичай опиняються затяті пропагандисти. На сайті йшлося, що причиною стала участь Олександра в актах гуманітарної агресії проти нашої країни, поширення російської пропаганди, участь в інформаційно-психологічній спецоперації Росії проти України, замах на незалежність і територіальну цілісність України. Його назвали "пособником російсько-фашистських загарбників і окупантів". До внесення в "Миротворець" призвела реакція блогера на обстріл окупантами дитячої лікарні "Охматдит". Тоді він закликав піти на поступки Росії, щоб зупинити війну і вбивства. Після цього він став отримувати погрози. Крім того, багато хто з його відомих колег, знайомих і друзів публічно його розкритикували.

