Збрила все "під нуль": Емма Стоун з лисим черепом здивувала фанатів

Стало відомо, чому Стоун позбулася всього волосся.

Емма Стоун новини - Емма Стоун залишилася лисою після зйомок / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Емма Стоун поголилася налисо

Це - новий образ зірки

Американська акторка Емма Стоун уже двадцять років дивує прихильників своїми майстерними перевтіленнями, за які отримала два "Оскари" і безліч інших престижних премій. Однак її нещодавній образ викликав чимало подиву навіть у загартованих кіноманів.

У Мережі з'явився трейлер до фільму "Бугонія", де Стоун зіграла одну з головних ролей. На екранах Емма сяятиме поголеною налисо головою. Кардинально новий імідж зірки обумовлений особливостями сюжету кінокартини.

Варто зазначити, що зйомки "Бугонії" стартували влітку 2024 року, тож на червоних доріжках зараз Емма Стоун сяє з уже відрослим волоссям.

Дивіться відеотрейлер до фільму "Бугонія" з Еммою Стоун у головній ролі:

Про персону: Емма Стоун Емілі Джин Стоун — американська акторка та кінопродюсерка. Володарка низки нагород, зокрема двох премій "Оскар", двох премій БАФТА, двох "Золотих глобусів" і трьох премій Гільдії кіноакторів. 2017 року Стоун була найвисокооплачуванішою акторкою за даними журналу Forbes. Входила до списку 100 знаменитостей за версією Forbes 2013 року і за версією "Тайм" 2017 року, а в ЗМІ її часто називають однією з найталановитіших акторок покоління, пише Вікіпедія.

