"Людина-павук" Том Холланд "зламався": актор припиняє кар'єру

Останні кілька років в кар'єрі молодого актора видалися настільки складними, що він прийняв рішення піти в тінь.

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Том Холланд призупинив акторську кар'єру / ua.depositphotos.com

27-річний англійський актор Том Холланд, який отримав широку популярність завдяки ролі Людини-павука, прийняв рішення поставити на паузу свою акторську кар'єру, яку почав, коли йому було всього 10.

В інтерв'ю для ExtraTV він зізнався, що останні два роки "зламали його". За цей час він знявся в багатьох фільмах - від продовження супергеройської франшизи, до пригодницького бойовика "Незвідане". Проте найбільше напруження акторові принесли зйомки в психологічному серіалі "Переповнена кімната".

"Шоу зламало мене. Був момент, коли я зрозумів щось на кшталт: "Мені потрібна перерва". Тепер беру річну відпустку, і це результат того, наскільки важким було це шоу", - зізнається він.

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У "Переповненій кімнаті " Холланд зіграв чоловіка з множинними розладами особистості (його прототипом був Біллі Мілліган - прим. редактора), заарештованого за підозрою у вчиненні тяжкого злочину. Крім акторської гри, Том також зайняв одне з продюсерських крісел. І хоч він переконаний, що серіал, який вийде на екрани з дня на день, буде справжнім шедевром, перенапруження, яке він приніс в життя Холланда, змушує його взяти тайм-аут.

"Це був непростий час. Знаєте, ми досліджували такі емоції, яких я точно ніколи раніше не відчував, а потім, виконуючи обов'язки продюсера, долаючи повсякденні проблеми на знімальному майданчику... Це просто додало ще один рівень тиску", - розповідає артист.

Раніше американо-канадський актор і комік Джим Керрі заявив про завершення своєї кінокар'єри - артист вирішив, що зробив достатньо для кіноіндустрії.

Також, за кілька днів до цього, сім'я іншого голлівудського актора, Брюса Вілліса, повідомила про завершення його кінокар'єри через афазію - порушення мови, які впливають на його когнітивні здібності.

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