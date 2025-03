У 75-річної Меріл Стріп таємний роман зі знаменитістю

Популярні актори закохалися під час зйомок у кіно.

https://glavred.net/stars/u-75-letney-meril-strip-taynyy-roman-so-znamenitostyu-10647383.html Посилання скопійоване

Меріл Стріп закохалася / Колаж Главред, фото Instagram/merylstreep

Коротко:

Як почався роман знаменитостей

Що вони думають про нього

Легендарна голівудська акторка Меріл Стріп та канадський комік, сценарист і продюсер Мартін Шорт, тримали фанатів у невіданні щодо своїх стосунків.

Тим часом, таблоїд Page Six дізнався, що ці двоє насправді зустрічаються вже "понад рік". Джерело повідомило виданню, що роман між колегами по "Only Murders in the Building" був "абсолютно несподіваним" і "застав їх зненацька".

відео дня

"Меріл не могла не закохатися в Мартіна", - ділиться інсайдер. "Він джентльмен, він змушує її сміятися і є всебічно позитивною людиною. Їй подобається бути поруч із ним".

За словами джерела, ні Стріп (75 років), ні Шорт (74 роки) "не шукали стосунків, коли почали зустрічатися".

"Друзі та сім'я пари, включно з їхніми дітьми, повністю схвалюють їхні стосунки і вважають, що вони чарівні разом", - додав він.

Меріл Стріп залишається розкішною жінкою / Фото Instagram/merylstreep

Роман Шорт і зірки фільму "Диявол носить Prada" розпочався після того, як у жовтні 2023 року видання Page Six повідомило, що остання таємно розлучилася зі своїм чоловіком Доном Гаммером у 2017 році.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше американська телеведуча Еллен ДеДженерес вирішила підтримати Україну, яка зараз охоплена війною через злочинне вторгнення РФ.

Зазначимо, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка - Хайден Панеттьєрі дала нове інтерв'ю, після чого фанати запідозрили, що у зірки рецидив наркозалежності. Вона нерозбірливо говорила, очі були напіврозкриті, а погляд постійно бігав у різні боки.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред