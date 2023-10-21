'Після 45 років шлюбу': голлівудська зірка Меріл Стріп розлучилася з чоловіком

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Меріл Стріп розлучається із чоловіком / колаж: Главред, скріншот: instagram/merylstreep

Голлівудська акторка Меріл Стріп шокувала шанувальників сумною новиною - після 45 років шлюбу зірка розлучилася зі своїм чоловіком, скульптором Доном Гаммером.

Відповідну інформацію опублікувало видання Page Six Friday. Представник Стріп поділився подробицями розставання пари і заявив, що вони розійшлися ще шість років тому:

"Дон Гаммер і Меріл Стріп розлучені понад шість років, і хоча вони завжди піклуватимуться одне про одного, вони обрали життя окремо", - сказав представник Меріл. відео дня

Особисто ані Меріл Стріп, ані Дон Гаммер новину про своє розлучення не коментували. Ба більше, днями акторка відвідала церемонію вручення премії Princesa de Asturias Awards 2023 із обручкою. Тим не менш, востаннє Гаммер супроводжував дружину на церемонії вручення "Оскара" ще 2018 року.

Що відомо про подружжя

Меріл Стріп і Дон Гаммер одружилися 1978 року. В шлюбі у них народилося четверо дітей - співак та автор пісень Генрі Вулф, якому зараз 43 роки, та акторки Мемі Гаммер, 40 років, Грейс Гаммер, 37 років, та Луїза Джейкобсон, 30 років.

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