"Під дією речовин": що сталося з колишньою нареченою Володимира Кличка

Відома американська акторка і колишня наречена українського боксера Володимира Кличка - Хайден Панеттьєрі дала нове інтерв'ю, після чого фанати запідозрили, що у зірки рецидив наркозалежності.
Видання People опублікувало інтерв'ю Гайден, у якому вона розповідала про свою доньку від Володимира - Кайю-Євдокію, а також про болісну втрату брата, який помер від проблем із серцем.
Що відомо про видання People?
People - американський тижневик про зірок і селебрітіз, моду і стиль життя. Публікується з 1974, пізніше з'явилася веб-версія журналу. Відомий своїми щорічними рейтингами - "100 найкрасивіших людей", "Найсексуальніший чоловік року", "Найсексуальніша жінка року", "Найкраще/найгірше вбрання" тощо. Є одним із найпопулярніших видань - станом на 2018 рік його аудиторія обчислювалася більш ніж 35.9 мільйонами шанувальників.
Але найбільше шанувальники звернули увагу на дивний вигляд актриси: вона нерозбірливо говорила, очі були напіврозкриті, а погляд постійно бігав у різні боки. Зазначимо, раніше у Хайден були алкогольна і наркотична залежності, тому багато хто вирішив, що вона "під чимось".
"Це повна експлуатація. Це наркоманка, явно нетвереза";
"Шкода Хайден... Очевидно, вона під дією речовин";
"Це розриває серце. Це відео не повинно бути тут. Очевидно, вона під впливом якихось ліків. У неї маленька дочка. Проявіть трохи співчуття!" - написали в коментарях.
Представник актриси вирішив прокоментувати скандал у коментарі для видання Page Six і запевнив, що Панеттьєрі було складно говорити про втрату брата.
"Перша розмова про брата була дуже емоційною - і це був довгий і виснажливий день для неї. Вона не була під впливом", - зазначив представник.
Дивіться відео інтерв'ю Хайден Панеттьєрі:
Хто така Хайден Панеттьєрі?
Хайден Пенеттьєрі - американська акторка та співачка. В 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському "Згадуючи Титанів". Друга премія їй дісталася за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за кращу жіночу роль другого плану в 2012 і 2013 роках.
З 2009 року Хайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком; їхні заручини відбулися 2013 року. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розлучилася.
У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко.
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